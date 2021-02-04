“书”送希望！洛阳这所小学获赠价值3万余元书籍

近日，洛阳市人大常委会机关联合洛阳企业家读书会举办“书香童年”图书捐赠活动，向老城区中沟小学捐赠价值3万余元的书籍，为乡村孩子送上一份特殊的“新年礼物”。
近日，洛阳市人大常委会机关联合洛阳企业家读书会举办“书香童年”图书捐赠活动，向老城区中沟小学捐赠价值3万余元的书籍，为乡村孩子送上一份特殊的“新年礼物”。
近日，洛阳市人大常委会机关联合洛阳企业家读书会举办“书香童年”图书捐赠活动，向老城区中沟小学捐赠价值3万余元的书籍，为乡村孩子送上一份特殊的“新年礼物”。
“书香童年”图书捐赠活动计划用10年时间，为贫困山区或留守儿童比较集中的乡村小学捐赠100所希望书屋。活动实施5年多来，吸引了众多爱心企业积极参与，已累计捐赠书籍近5万册，建成57所希望书屋，为近2万名小学生送去“阅读大餐”。(记者 智慧 通讯员 李现森 文/图)
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