洛阳节日生活必需品市场供应充足

“双节”来临，洛阳生活必需品市场供应是否充足？1日，洛阳市商务局派出多个工作组，到部分商场、超市督导市场保供情况。
“双节”来临，洛阳生活必需品市场供应是否充足？1日，洛阳市商务局派出多个工作组，到部分商场、超市督导市场保供情况。
“双节”来临，洛阳生活必需品市场供应是否充足？1日，洛阳市商务局派出多个工作组，到部分商场、超市督导市场保供情况。洛报融媒记者跟随工作组实地走访，总体来看，全市生活必需品价格运行平稳，价格波动在合理区间，货源充足丰富，无脱销断档现象。
在太康路的大张盛德美超市，入口处市民正有序接受工作人员查验健康码、测量体温。3楼粮油区，货架上摆满了各类米面粮油及调味品；肉类区，只听“咚咚咚”的剁肉声此起彼伏。在南昌路的丹尼斯超市，瓜果蔬菜鲜嫩诱人，前来采购的市民络绎不绝。
工作组还先后到王府井百货、建业凯旋广场、丹尼斯纱厂南路店、丹尼斯北大街店、长申国际、万达广场、大张超市伊滨一号店、“伊滨秋实”农贸市场等多个商超、农贸市场。洛报融媒记者了解到，为满足市民节日需求，节假日期间，全市各类生活必需品及蔬菜、水果供应量较平日均有所增加。
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