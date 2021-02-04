洛阳王府竹海景区暂停开放

1月1日，洛阳王府竹海度假旅游区发布闭园公告，自即日起暂时闭园，恢复开放时间另行通知。请广大游客朋友们相互告知。
1月1日，洛阳王府竹海度假旅游区发布闭园公告，自即日起暂时闭园，恢复开放时间另行通知。请广大游客朋友们相互告知。
1月1日，洛阳王府竹海度假旅游区发布闭园公告，自即日起暂时闭园，恢复开放时间另行通知。请广大游客朋友们相互告知。
王府竹海位于洛阳市栾川县狮子庙镇王府沟村，是一个以山、水、竹、瀑为特色的国家AAAA级风景旅游区，被誉为“中原最美瀑布群”、“伏牛山森林沐场”，是冬季赏景游玩的好去处。(记者 余子愚)(景区供图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605