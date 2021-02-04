洛阳王府竹海景区暂停开放

1月1日，洛阳王府竹海度假旅游区发布闭园公告，自即日起暂时闭园，恢复开放时间另行通知。请广大游客朋友们相互告知。 1月1日，洛阳王府竹海度假旅游区发布闭园公告，自即日起暂时闭园，恢复开放时间另行通知。请广大游客朋友们相互告知。 王府竹海位于洛阳市栾川县狮子庙镇王府沟村，是一个以山、水、竹、瀑为特色的国家AAAA级风景旅游区，被誉为“中原最美瀑布群”、“伏牛山森林沐场”，是冬季赏景游玩的好去处。(记者 余子愚)(景区供图)