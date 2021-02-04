洛阳龙门实验室入围第二批省实验室名单

1日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，在日前召开的河南省科技创新委员会第三次会议上，龙门实验室进入拟布局的第二批省实验室名单。

1日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，在日前召开的河南省科技创新委员会第三次会议上，龙门实验室进入拟布局的第二批省实验室名单。

龙门实验室是洛阳立足新材料与智能装备领域产业基础和比较优势，在充分整合河南科技大学、郑州大学的学科优势和矿山重型装备国家重点实验室等14家驻洛国家级科研平台技术优势的基础上筹建的河南省实验室，建成后将成为与国际接轨的高水平、开放性、充满活力的新型研发机构。

按照“立足河南、服务全国、面向全球”的总站位，龙门实验室以国家重大战略需求为指引，瞄准新材料与智能装备领域科技前沿和产业急需，围绕传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局三个发展梯度，规划了战略性新兴材料、关键基础件、智能系统、现代制造、成套装备、未来智造等六大研究方向。

龙门实验室建设期为五年(2022年至2026年)，到2026年，建设成为国内有较大影响的科技创新平台，突破一批重大科学问题和“卡脖子”技术，产出一批国际领先的科技创新成果。到2035年，解决新材料与智能装备领域基础核心问题，承担新材料与智能装备领域国家重要战略任务，成为国家实验室体系的一部分。

重塑实验室体系建设是我省加快构建一流创新生态、建设国家创新高地的重要抓手。2021年以来，我省已先后揭牌成立嵩山实验室、神农种业实验室、黄河实验室三个省实验室。(记者 戚帅华 通讯员 王亚丽)