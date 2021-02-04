捡烟头兑奖活动结束 洛阳累计超120万人次参与

“烟头不落地，洛阳更美丽！”近日，洛阳市涧西区江西社区举办了一场特殊的捡烟头兑奖活动，参与活动的“红马甲”平均年龄仅5岁。据悉，这也是我市举办的最后一场捡烟头兑奖社区主题活动。
“烟头不落地，洛阳更美丽！”近日，洛阳市涧西区江西社区举办了一场特殊的捡烟头兑奖活动，参与活动的“红马甲”平均年龄仅5岁。据悉，这也是我市举办的最后一场捡烟头兑奖社区主题活动。
“烟头不落地，洛阳更美丽！”近日，洛阳市涧西区江西社区举办了一场特殊的捡烟头兑奖活动，参与活动的“红马甲”平均年龄仅5岁。据悉，这也是我市举办的最后一场捡烟头兑奖社区主题活动。
文明是一座城市最美的底色，为进一步提升洛阳市民文明素质和环保意识，大力倡导文明健康的生活方式，2021年10月30日起，洛阳市各个城区落实开展“烟头不落地，洛阳更美丽”捡烟头及烟头兑奖活动，活动到12月31日已结束。
记者从市创建办了解到，我市市民参与“烟头不落地，洛阳更美丽”活动的人次累计突破120万，参与社区超过570个，参与活动的市民年龄最大的86岁，最小的3岁。（记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强）
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