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明天下午直播！带小朋友了解小寒节气的民间习俗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.01 13:49
白露节气直播现场

　　1月5日是小寒节气，近日，洛阳网、掌上洛阳客户端和《洛阳晚报》分别刊发了2日举办小寒免费节气亲子活动的消息，由于疫情防控需要，主办方洛报融媒采集中心和洛阳市少儿图书馆决定将线下活动改为线上直播进行。

　　“小寒节气一过，就进入‘出门冰上走’的三九天了。”“二十四节气的每个节气都有三候，小朋友们知道小寒有哪三候吗？”……2日下午3点，感兴趣的小朋友可以和家长一起，在线聆听洛阳市少儿图书馆田甜老师的讲解，深入了解小寒节气的民间习俗。

　　关注“洛阳市少年儿童图书馆”抖音号，家长和小朋友即可观看小寒节气直播，在线品味冬的意蕴。在互动环节，田甜老师还会教大家动手制作一个可爱的雪人，自制的手工作品放在家里，能增添些许冬日气息呢！(记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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