2021年，洛阳市优良天数达247天

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市环委办获悉，刚刚过去的2021年，洛阳市优良天数达247天，人民群众的蓝天幸福感越来越强。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市环委办获悉，刚刚过去的2021年，洛阳市优良天数达247天，人民群众的蓝天幸福感越来越强。 刚刚，洛报融媒记者从洛阳市环委办获悉，刚刚过去的2021年，洛阳市优良天数达247天，人民群众的蓝天幸福感越来越强。 2021年，河南省下达洛阳市环境空气质量改善年度目标为：PM10平均浓度每立方米不超过87微克，PM2.5平均浓度每立方米不超过51微克，优良天数比例不低于63.5%(232天)，5—9月臭氧超标天数不超过52天。 2021年，洛阳市优良天数达到247天，优良天数比例达到67.67%；5—9月因臭氧超标损失优良天数49天。PM10平均浓度为每立方米77微克，同比下降10.5%；PM2.5平均浓度为每立方米43微克，同比下降15.7%，均超额完成省定年度目标。 2021年，洛阳市持续深入贯彻习近平生态文明思想，以更强决心、更大力度、更高标准深入打好蓝天保卫战，持续调整优化产业、能源、交通运输、用地和农业投入结构，积极有效应对臭氧污染和重污染天气，各项重点攻坚任务取得明显成效。 洛阳市环委办相关负责人介绍，2021年，洛阳市在调整优化产业结构方面，累计完成70家高排放企业退城搬迁改造，淘汰112台套落后产能设备，停运大唐双源3台共40.5万千瓦煤电机组，停用3台共535蒸吨工业燃煤锅炉。 2021年，洛阳市规上工业煤炭消费总量约1890万吨，同比下降2.0%；新增集中供热面积577万平方米，主城区集中供热普及率达到95.08%；新增可再生能源发电装机13.5万千瓦，新增地热供暖面积17万平方米，能源结构持续得到调整优化。 在调整优化交通运输结构方面，洛阳市积极推动铁路专用线建设和多式联运，建成开通了中储物流、伊电集团、新安万基3条大宗货物运输铁路专用线，多式联运集装箱吞吐量达2.89万标箱。同时，累计注销国三及以下排放标准营运柴油货车11325辆，推广应用新能源车辆22760辆，中心城区4227辆出租车全部更新为新能源，公交车累计更新新能源1233辆，建成充电桩3442个。 在调整优化用地和农业投入结构方面，洛阳市深入实施国土绿化，新增造林32.67万亩、森林抚育10万亩，新增城市建成区绿化面积659公顷。与此同时，洛阳市全面启动VOCs(挥发性有机物)治理，完成166家涉挥发性有机物企业治理、649家涉挥发性有机物企业源头替代，对18家涉挥发性有机物工业园区、企业集群实施“一园一策”综合整治，并将1578家企业纳入夏季错峰生产清单。（记者 李三旺 文/图）