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新安县暂停对外开放人员聚集性场所 设置道路健康监测点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.01 13:37

　　今日，新安县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布《致全县人民群众的一封信》，本网转发如下：

　　致全县人民群众的一封信

　　全县广大人民群众：

　　针对当前严峻复杂的疫情形势，为快速有效切断疫情传播链条，保障广大人民群众身体健康和生命安全，经县疫情防控指挥部研究，决定进一步加强疫情防控措施。现就有关事项告知如下：

　　一、人员聚集性场所暂停对外开放。

　　(一)图书馆、博物馆、规划馆、文化馆、城市书房、农家书屋等公共场所及景区景点暂停对外开放(营业)，培训机构暂停线下服务。

　　(二)KTV、网吧、影院、棋牌室、游泳馆、健身房、足疗(足浴)、酒吧、茶庄(社)、瑜伽馆、艾灸馆(养生会所)、沐浴场所、旅店等相对密闭场所暂停营业。

　　(三)社区活动室、农村娱乐活动室、老年日间照料中心、老年助餐中心、宗教活动场所暂时关闭。

　　(四)个体诊所全部暂停营业，持续施行药店及中医药房禁售感冒、退热类药物，有感冒、发烧等症状的人员请一律前往发热门诊就诊。

　　二、设置道路健康监测点。

　　连霍高速新安站、连霍高速新安西站、洛新快速通道与涧西交界处、黄河大道新渑交界处、242省道新宜交界处、铁磁路东延伸与涧西交界处、新310国道与242省道交叉口、314省道与孟津交界处设置8处道路健康监测点。全县公交车、出租车、网约车、客运班线暂停营运。

　　三、风险人员主动报备。

　　目前所有与确诊病例有相同行程轨迹、所有省外返新人员、涉疫地区及中高风险地区所在城市旅居史的人员要立即向居住地村(社区)、单位报备，纳入社区健康管理，核酸检测结果未出之前严禁外出。

　　四、居民非必要不出县、县城外人员非必要不返新，不跨县区流动。确需来(返)新需持有48小时内核酸检测阴性证明，提前3天向目的地村(社区)、单位报备，入新后配合落实后续管控措施。

　　五、公共场所严格管控。

　　各商超、农贸市场、酒店、医院等人员密集、空间密闭的场所要做好通风、消毒、测温、扫码、戴口罩等防控措施。福利机构、养老服务机构、精神卫生机构实行全封闭管理，禁止外来人员进出。养老机构暂停接收新入住老年人，暂停探视活动。各院校、中小学、托幼机构必须扛牢疫情防控主体责任，落实各项疫情防控措施。

　　六、村(社区)加强管理。

　　在全县村(社区、小区)设置健康监测点，加强村(社区、小区)防控工作，对所有进入人员一律要求佩戴口罩、测量体温、查验健康码和行程卡，发现红码和黄码做好登记，立即报告属地疫情防控指挥部规范处置；对所有进入小区车辆、人员逐车逐人核查登记。

　　七、加强个人卫生防护。

　　倡导广大居民居家防疫不外出，勤洗手、勤消毒、勤通风，如确需外出，应科学佩戴口罩，积极做好防护措施，不扎堆、不聚集。密切关注自己和家人健康状况，出现发热、咳嗽、咽痛、胸闷、腹泻、味嗅觉减退等症状时，请及时就近到发热门诊就医，不擅自服用退烧药物。

　　疫情防控，人人有责。只要我们团结一心、众志成城，以实际行动共同筑牢疫情防控安全屏障，一定能够共同守护好我们的美好家园，在平安祥和中迎来春暖花开！

　　新安县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2022年1月1日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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