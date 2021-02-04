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交警部门在学校周边开展电动三轮车、低速电动四轮车综合整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.01 08:39
民警讲解低速电动四轮车等的安全隐患

　　每到上学、放学的时间，不少接送学生的电动三轮车、低速电动四轮车会聚集在学校周边。昨日，记者在老城区第二小学门口看到，交警部门现场对家长讲解电动三轮车、低速电动四轮车的安全隐患，并对出现的交通违法行为现场纠正。

　　昨日11时40分前后，陆续有家长来到老城区第二小学门口，准备接孩子放学，其中一些家长开着电动三轮车、低速电动四轮车。

　　“您好，您车上加装的篷子有安全隐患，遮挡了后视镜的视线，这在路上很危险，请您自觉拆除。”

　　“您有没有驾照？开这个车接送孩子，一定要遵守交通规则，不要逆行、闯红灯、进入快速路行驶。”

　　趁着家长等孩子的间隙，市公安局交警支队老城交巡大队的民警上前向家长们讲解电动三轮车、低速电动四轮车的安全隐患。见有些家长为了方便，开着电动三轮车、低速电动四轮车在学校周边路段逆行时，民警马上对其交通违法行为进行了纠正，并对其进行了批评教育。不少家长现场表示，愿意配合交警部门的整治，为了孩子的安全，会守法文明出行。

　　“家长们认为，驾驶装着车篷的电动三轮车、低速电动四轮车接送孩子，既方便又保暖，实际上，他们忽视了最重要的安全问题。这类车辆本身安全性能较差，车篷又会影响视线和车辆平衡，一旦发生交通事故，后果不堪设想。”市公安局交警支队老城交巡大队副大队长李怀立说，我市开展城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治以来，他们联合教育部门，向辖区中小学生家长发放了13000余份告家长书，家长们均签字承诺自觉遵守交通法规。

　　“目前，辖区中小学周边电动三轮车、低速电动四轮车逆行、闯红灯等交通违法行为已明显减少，下一步，我们会对电动两轮车、三轮车和低速电动四轮车加装车篷、无证驾驶等行为，进一步进行纠正引导。”李怀立说。（记者 郭秩铭 通讯员 姜东 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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