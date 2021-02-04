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“2021洛阳民营企业30强”榜单发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.01 08:28

　　近日，市工商联发布“2021洛阳民营企业30强”榜单，前三名分别为洛阳栾川钼业集团股份有限公司、中浩德控股集团有限公司、民生药业集团有限公司。

　　这一榜单是在民营企业自愿申报的基础上，以企业营业收入总额为基本标准评选得出的。“2021洛阳民营企业30强”入围门槛为5.7亿元。在这30家企业中，1家荣登“2021中国民营企业500强”榜单，13家进入“2021河南民营企业100强”。其中，洛阳栾川钼业集团有限公司以1129.8亿元的营业收入规模位居榜首，为全省首个营业收入千亿级民营企业，且连续6年荣登“中国民营企业500强”榜单。

　　近年来，我市广大民营企业加快转型升级，企业综合实力明显提升，结构明显优化，高质量发展取得新成效，在稳定增长、推动创新、扩大就业和改善民生等方面发挥了重要作用。

　　附：“2021洛阳民营企业30强”榜单

　　1.洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　2.中浩德控股集团有限公司

　　3.民生药业集团有限公司

　　4.河南省安装集团有限责任公司

　　5.河南大张实业有限公司

　　6.河南六建建筑集团有限公司

　　7.河南三建建设集团有限公司

　　8.洛阳龙鼎铝业有限公司

　　9.阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司

　　10.洛阳中集凌宇汽车有限公司

　　11.河南申泰控股集团有限公司

　　12.洛阳正大食品有限公司

　　13.洛阳香江万基铝业有限公司

　　14.河南省前进化工科技集团股份有限公司

　　15.洛阳新强联回转支承股份有限公司

　　16.隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

　　17.河南通达电缆股份有限公司

　　18.河南国安建设集团有限公司

　　19.洛阳薪旺实业有限公司

　　20.河南德尔康药业有限公司

　　21.河南发恩德矿业有限公司

　　22.河南信大建设集团有限公司

　　23.洛阳圣久锻件有限公司

　　24.洛阳明康药业有限公司

　　25.洛阳杜康控股有限公司

　　26.中钛新材料集团股份有限公司

　　27.洛阳龙泽能源有限公司

　　28.洛阳新能轴承制造有限公司

　　29.洛阳中超新材料股份有限公司

　　30.栾川县栾灵金矿有限公司

　　(记者 郭飞飞 见习记者 吕百营 通讯员 李琳)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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