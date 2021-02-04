洛阳中心城区出租车已全部更换为新能源车辆

“新能源出租车外观时尚，车内宽敞，噪声较小，坐着真舒服。”2021年12月31日，在洛阳北郊机场，市民禹先生从外地回来，乘坐一辆新能源出租车前往老城。

“新能源出租车外观时尚，车内宽敞，噪声较小，坐着真舒服。”2021年12月31日，在洛阳北郊机场，市民禹先生从外地回来，乘坐一辆新能源出租车前往老城。

与燃油车辆相比，新能源出租车不但驾乘感觉更好，而且没有了尾气排放，清洁、环保。

众所周知，机动车尾气排放对PM2.5生成的“贡献”很大。专家介绍，机动车直接排放出的颗粒物并不是很多，但排放出的颗粒物与大气中的其他物质产生一系列复杂化学反应，生成硝酸盐和铵盐等颗粒物，加快了PM2.5的增长速度。

记者从市交通运输局获悉，我市中心城区共有出租车4227辆，自2020年起，我市开始推广新能源纯电动出租汽车，以减少污染物的排放，助力大气污染防治。

2020年7月，我市出台《洛阳市新能源出租汽车推广应用工作实施方案》，并将新能源出租车推广作为重点民生实事，按照“政府主导、多策并举、鼓励更换”的原则，通过奖励企业出租汽车运力指标和财政资金支持等方式，鼓励和引导企业提前更换在用燃油(含油改气)出租汽车。

2020年和2021年，市交通运输局和市财政局连续出台《洛阳市新能源巡游出租汽车更换补贴和提前更新补偿政策及资金管理办法》，确定市、区两级财政按照各50%的比例给予专项补贴。该办法明确，对在经营期限内提前更新的出租车按更新时间分别给予3000元、4000元、5000元和6000元补贴，并按照提前更新年限每年给予8400元的补偿款，单车更新最高补偿50400元。

与此同时，我市还积极推进新能源充电桩建设，按照《洛阳市中心城区充电设施建设三年实施方案(2020—2022年)》，全市3年内建设充电桩9700台。截至目前，我市已建设充电桩5000余台。此外，市交通运输局还积极引导出租车企业开展出租车服务驿站及充电桩建设，市交运集团九龙出租车公司自建了可同时满足68台新能源出租车充电需要的充电桩，并向全市出租车及驾驶员提供维修和休息服务。

目前，我市中心城区的4227辆出租车，已在全省率先全部更换为新能源纯电动车辆，成为城市的一张“流动名片”。

“刚一推广，我就换成了新能源车，生意不错。”从业20余年的出租车驾驶员吴月华说，新能源车辆还装有智能监控终端，“舒适，安全，环保”。（记者 李三旺）