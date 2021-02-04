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洛阳国晟投资控股集团有限公司揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.01 08:30

　　昨日，洛阳国晟投资控股集团有限公司揭牌，将成为我市资产超千亿的综合性国有资本投资运营公司。

　　按照市委市政府决策部署，我市对城投集团、城建集团、弘义集团、有色集团等部分国有企业进行整合重组，组建洛阳国晟投资控股集团有限公司，注册资本200亿元，集团总资产规模将达1700亿元。国晟集团作为我市重要的综合性国有资本投资运营公司，将致力于打造集投资、建设、运营、服务于一体的城市发展综合运营商和产融结合的创新型企业，成为我市建设平台型创新城市、青年友好型城市的主力军。

　　国晟集团的组建，标志着我市国有平台向国有资本投资运营公司转型和高质量发展迈出新步伐。该集团将以AAA主体评级为支点，坚持项目建设、改革创新双轮驱动，聚力城市运营、乡村振兴、矿产资源、科创产业投资、商业贸易、建筑施工等六大板块，着力统筹好基础设施项目和经营性项目、土地一二级开发、项目建设和资源整合、项目设计和产业植入、增量增效和存量提质等重点，不断做强做优做大国有资本，确保市委市政府决策部署落到实处。

　　在揭牌仪式后，国晟集团与25家金融机构举行了银企座谈会暨签约活动，初步签约协议金额2200亿元。

　　市委常委、常务副市长孙延文参加相关活动。（记者 李东慧 见习记者 吕百营）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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