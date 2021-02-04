从讲政治高度抓实能力作风建设 围绕“十个严禁”强化正风肃纪

昨日，市纪委召开常委会(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话和中央经济工作会议精神，集体学习中央纪委、省纪委有关文件精神和全市创新驱动暨产业高质量发展大会精神、市委对开展“能力作风建设年”活动有关精神，研究元旦、春节期间正风肃纪等工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市纪委召开常委会(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话和中央经济工作会议精神，集体学习中央纪委、省纪委有关文件精神和全市创新驱动暨产业高质量发展大会精神、市委对开展“能力作风建设年”活动有关精神，研究元旦、春节期间正风肃纪等工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

会议指出，要深刻把握中央经济工作会议的精神实质，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来，围绕重大决策部署强化政治监督，推动纪检监察工作更好服务中心大局。要从讲政治的高度抓实能力作风建设，用好监督执纪“四种形态”，把坚持“严”的主基调与激励党员干部担当作为结合起来，持续激发党员干部担当作为、干事创业的积极性主动性创造性。全市纪检监察系统要深入开展“纪检监察干部提升什么能力，树立什么作风”大讨论活动，找准能力作风建设方面存在的短板和不足，以过硬的能力、优良的作风更好担负起监督保障重振洛阳辉煌的时代重任。

会议强调，要把纪律和规矩挺在前面，把监督预防放在首位，围绕“十个严禁”强化正风肃纪，认真组织监督检查，扎实做好纠治“四风”工作，不断增强党员干部的制度意识、纪律意识、规矩意识，引导广大党员干部节俭、廉洁、文明过节。要监督推动各地各单位党委(党组)履行好监督预防“治未病”主体责任、党委(党组)书记履行第一责任人责任，把监督预防“治未病”各项举措落实落细。

会议还研究了其他事项。（记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）