新安县公布四例新冠肺炎无症状感染者活动轨迹

2021年12月31日，新安县在核酸检测中发现4名新冠肺炎无症状感染者，均已转送至新冠肺炎定点医院救治。现将初步流调发现的主要活动轨迹通报如下。

关于四例新冠肺炎无症状感染者活动轨迹的通报

2021年12月31日，我县在核酸检测中发现4名新冠肺炎无症状感染者，均已转送至新冠肺炎定点医院救治。现将初步流调发现的主要活动轨迹通报如下：

无症状感染者1：女，41岁，新安县正村镇西沟村人，目前居住地为正村镇卫生院斜对面出租房，近14日内无外出旅居史。

12月16日在租住地，未外出。

12月17日上午在租住地，17:06乘坐三轮车回到新安县正村镇西沟村家中，未再外出。

12月18日-19日在正村镇西沟村家中，未外出。

12月20日上午在正村镇西沟村家中，16:05到租住地，未再外出。

12月21日9:08因颈椎病到正村镇卫生院就诊，10:53回到租住地，14:02到正村镇卫生院理疗，16:01回到租住地，未再外出。当日核酸检测为阴性。

12月22日7:54到正村镇卫生院理疗，11:19回到租住地，未再外出。

12月23日8:02到正村镇卫生院理疗，11:06回到租住地，17：09到正村镇中心幼儿园，接孩子后回到租住地，未再外出。

12月24日7:55到正村镇卫生院理疗，11:03回到租住地，17：04到正村镇中心幼儿园，接孩子后回到租住地，未再外出。

12月25日8:11到正村镇卫生院理疗，10:58回到租住地，16:55到正村镇中心幼儿园，接孩子后回到租住地，18:21到正村街口王渊药店购买治疗胃炎药物，18:27到黄金饼店购买食品后回到租住地，未再外出。

12月26日8:08到正村镇卫生院理疗，11:06回到租住地，未再外出。

12月27日6:55到正村镇租住地附近牛肉汤馆打包牛肉汤带回租住地，8:03到正村镇卫生院理疗，11:07回到租住地，11:23到内衣店购物后回到租住地，未再外出。

12月28日8:31到王渊药店为其儿子购买治疗鼻塞药物，8:40到正村镇卫生院理疗，11:05回到租住地，14:08回到正村镇西沟村家中，18:11回到租住地，未再外出。

12月29日8:07到正村镇卫生院理疗，10:58回到租住地，20:28在正村街口一流动摊贩处买炸串夹馍后回到租住地，未再外出。

12月30日8:15到正村镇卫生院理疗，11:19回到租住地，12:24到正村街好又鲜蔬菜店购物，12:34在金三角购物广场正村店购物，16:18到正村镇西沟村家中，17:36回到租住地，18:39携其子到王渊药店购买治疗鼻塞药物后回到租住地，未再外出。

12月31日，核酸检测阳性，随后转运定点医疗机构。