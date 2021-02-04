新安县发布通告 对正村镇镇区及西沟村实行闭环管理

为切实保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，依据相关法律法规和疫情防控有关规定，经专家组综合分析研判疫情发展形势，现将新安县分区域划定为封控区、管控区、防范区。

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部关于区域管控的通告

为切实保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，依据相关法律法规和疫情防控有关规定，经专家组综合分析研判疫情发展形势，现将新安县分区域划定为封控区、管控区、防范区。有关事项通告如下：

封控区：正村镇镇区及西沟村。

封控区内实行“封闭管理、足不出户、服务上门”管理措施，第1、4、7、10、14天分别进行一次核酸检测。对因就医等确需外出人员，须经村(社区)出具证明并做好审核登记，安排专人专车，全程做好个人防护，实行闭环管理。

管控区：正村镇其他区域和石寺镇全域。

管控区内实行“人不出村(小区)、严禁聚集”管理措施，第1、4、7天分别进行一次核酸检测。每户每2天可安排1人在严格做好个人防护的前提下，划区域、分时段、限人数到村(社区)指定地点购买生活物资。对因就医等确需外出的人员，由村(社区)出具证明并做好审核登记。所有出入人员落实查证、验码、测温、登记等疫情防控措施。居家尽量佩戴口罩，减少家庭成员之间的接触，做好环境消毒、居室通风等措施。

防范区：封控区、管控区之外的其他新安县区域。

非必要不进出新安。停止聚集性活动，暂时关闭辖区内KTV、电影院、健身房、室内游泳馆、酒吧、洗浴中心、棋牌室等文体休闲娱乐场所，暂停培训机构线下服务。合理控制商场、超市、农贸市场等基本生活物资场所购物人数，严格落实测温、扫码、佩戴口罩等防控措施。全县公交车、出租车、网约车、客运班线暂停营运。24小时内开展首次全员核酸检测。

本通告自发布之日起施行，并视疫情变化适时调整。感谢广大群众对新安县疫情防控工作的理解支持和大力配合！让我们携起手来，共同打赢这场疫情防控阻击战、歼灭战！

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部

2021年12月31日