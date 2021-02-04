2022洛阳新年音乐会举行

2021年12月31日晚，2022洛阳新年音乐会通过洛阳广播电视台和各新媒体平台同步播出，以奇妙的音乐旅程共同迎接2022年的到来。

2021年12月31日晚，2022洛阳新年音乐会通过洛阳广播电视台和各新媒体平台同步播出，以奇妙的音乐旅程共同迎接2022年的到来。

本次新年音乐会以“在洛阳正青春”为主题，没有采取传统以交响乐为主的演出形式，而是创新采用以流行音乐为主的形式进行演绎。神都打击乐团的一曲《金鼓迎新》拉开了音乐会的序幕，以气势磅礴的开场，为新的一年加油鼓劲儿。风起洛阳系列节目《唐诗中的洛阳》《寻洛》《书说洛阳》，带观众领略千年古都的文化之美。《咿呀呀》《路过人间》《New boy》《花房姑娘》等年轻人耳熟能详的流行歌曲经过全新演绎，用音符诉说着青春年华。洛阳音乐才子田华演唱的原创歌曲《不老泉》，深邃优美，感情强烈而深厚。洛阳知名歌手任婉丽、卢钢共同演唱的歌曲《万疆》，融入戏曲元素，婉转悠扬，荡气回肠，用歌声抒发爱国情怀。青年歌手李烽演唱的原创歌曲《天下洛阳》，激情澎湃，展现了青年音乐人的青春与活力。此外，声乐器乐组合带来的表演《西风》、配乐诗朗诵《我走来》、歌曲《党的礼赞》等形式多样的音乐表演，共同带来一场年轻活力、青春奔放、充满激情的音乐会。最终，洛阳爱乐乐团倾情演奏的《拉德斯基进行曲》，将音乐会推向了高潮。

音乐会由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳广播电视台、交通银行洛阳分行、洛阳市音乐家协会、正大国际广场、洛阳正大文化艺术中心承办。活动旨在不断提升城市文化品位，努力营造洛阳青春、活力、开放的良好氛围，助力青年友好型城市建设，共同汇聚坚强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的强大正能量。

为确保疫情期间演出安全，音乐会采取线上播出的形式举行，在洛阳广播电视台新闻综合频道、文旅频道播出。同时，通过移动“云端”传播，在洛阳旅游全媒体矩阵及洛阳网、精彩洛阳抖音号等平台同步播出，为喜爱音乐的市民奉上了一场视觉盛宴。(记者 李冰/文 通讯员 王施展 叶鹏飞)