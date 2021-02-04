看看这场冬季花灌木修剪大赛 学学家养盆栽咋修剪

“比赛正式开始！”12月31日上午，在洛龙区开元大桥东，随着裁判员吹哨发令，50名绿化工人迅速行动，有的持手剪去掉碧桃的枯枝、病枝，有的持手锯改良树形……大家你拼我赶，都想在规定时间内把碧桃修剪到完美状态。

“比赛正式开始！”12月31日上午，在洛龙区开元大桥东，随着裁判员吹哨发令，50名绿化工人迅速行动，有的持手剪去掉碧桃的枯枝、病枝，有的持手锯改良树形……大家你拼我赶，都想在规定时间内把碧桃修剪到完美状态。

当天，洛阳市城市管理局绿化管理中心举办冬季花灌木修剪技能大赛，来自全市绿化系统的50名一线绿化工人参赛。选手们要在规定时间内完成碧桃、木槿和树状月季这三种常见花灌木的修剪。

“冬季，多数花灌木处于休眠状态，营养物质集中在根部，此时修剪枝条对它们的生长影响最小。另外，本次大赛也是我市冬季绿化‘百日会战’行动的一部分，通过以赛促学，提高我市园林绿化队伍技能水平。”洛阳市城市管理局绿化管理中心有关负责人介绍，此次大赛选用的碧桃、木槿和树状月季都是我市常见的城市绿化花灌木，对其进行冬季修剪，除了可以优化树形、提高开花品质、改善通风透光条件，还能减少越冬病虫源，确保植物来年更好生长。

并非所有的花灌木都适合在冬季修剪整形。该负责人说，夏季开花植物最适合在冬季修剪，如月季、百日红、木槿等，此时修剪可以挑选饱满的花芽，促进来年早春多发壮枝、多开花、开好花。而春季开花的植物，最佳修剪时间应放在其春节开花后的2周内进行，冬季只需适当疏枝，去除病枝、枯枝即可。

常见家庭花灌木在冬季需不需要修剪？如何修剪？“对多数市民来说，家中的月季、海棠等常见花木一般是盆栽的，冬天养在暖气房里，生长并未完全停止，不能只集中在冬季修剪。要采取少量多次勤修剪的方式，平常也要及时抹芽、疏枝和打梢，提高花芽分化数量和质量，并注意控制体量。”该负责人说，修剪宜轻不宜重，要注重开花枝组的更新，多采取短截措施，以利来年促生健壮新枝。当然，不同类型的花木，修剪的时间和方法不同，具体还应以实际为准。(记者 牛鹏远 通讯员 刘苗 文/图)