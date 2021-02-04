元旦假期 洛阳天气晴好

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来几天前期我市受西北气流控制，以晴好天气为主；周中后期受高空短波槽东移和地面弱冷空气共同影响，我市上空云系增多，局部或部分地区有弱降水。

明天，我们将迎来崭新的2022年。

最新的疫情消息牵动人心，元旦假期，我们能为战胜疫情所做的，就是少出门，不聚集，趁着假期，多陪陪家人，为新的一年做好规划。

中国天气网预计，元旦假期期间，我国大部天气晴好，但正值二九时节，仍需注意做好防寒保暖工作。1月1日至2日，受弱冷空气影响，我国内蒙古、华北、东北地区、黄淮等地有4级到6级风，阵风6级到8级，上述部分地区气温下降4℃到6℃。

河南省气象服务中心预计，元旦假期，我省大风、降温、弱降水接连报到，请您防风保暖，注意出行安全。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来几天前期我市受西北气流控制，以晴好天气为主；周中后期受高空短波槽东移和地面弱冷空气共同影响，我市上空云系增多，局部或部分地区有弱降水。具体预报如下：

今天夜里：阴天转多云。

1月1日，多云转晴天，西南风2级到3级转偏北风4级到5级，气温-2℃到13℃；

2日，晴天间多云，偏北风4级到5级，气温-3℃到7℃；

3日(周一)，晴天到多云，气温-4℃到9℃；

4日(周二)，多云转阴天，部分地区有小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温1℃到5℃；

5日(周三)，多云，气温1℃到4℃；

6日(周四)，多云转阴天，局部地区有小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温1℃到4℃；

7日(周五)，阴天，局部地区有零星小雨或雨夹雪，气温0℃到7℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)