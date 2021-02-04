注意！连霍高速新安站、新安西站上站口实施交通管制

12月31日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至12月31日16时40分，连霍高速新安站、新安西站高速公路下站口可正常下站；按照新安县新冠肺炎疫情防控指挥部相关防疫政策要求，连霍高速新安站、新安西站上站口实施交通管制，对相关上站车辆进行劝返。
12月31日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至12月31日16时40分，连霍高速新安站、新安西站高速公路下站口可正常下站；按照新安县新冠肺炎疫情防控指挥部相关防疫政策要求，连霍高速新安站、新安西站上站口实施交通管制，对相关上站车辆进行劝返。
12月31日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至12月31日16时40分，连霍高速新安站、新安西站高速公路下站口可正常下站；按照新安县新冠肺炎疫情防控指挥部相关防疫政策要求，连霍高速新安站、新安西站上站口实施交通管制，对相关上站车辆进行劝返。（记者 王博东 通讯员 马军锋 文/图/视频）
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