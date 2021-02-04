产业经济向左，社区生活向右。原本在空间形态、具体功能上大相径庭的两项内容，却在洛阳科技产业社区这一新型载体中实现了有机融合。

12月31日，河南日报头版刊发文章《洛阳：科技产业社区注入新动能》，本网全文转发，内容如下：

产业经济向左，社区生活向右。原本在空间形态、具体功能上大相径庭的两项内容，却在洛阳科技产业社区这一新型载体中实现了有机融合。

“我们不仅引进了河科大众创空间、中航联创(洛阳)创新中心等平台，建起了企业培训学院、新的社会阶层人士‘青年创业之家’、创新服务中心，洛龙区政府还提供了免租金、拎包入住的青年人才公寓……在这里，青年创业者可享受‘研、学、创、吃、住、娱’一体化服务。”12月24日，在洛龙区的炎黄青年数创社区，社区负责人杨哲说。

作为老工业基地的洛阳，如何有效破解城市区创新动能不强、产业空间受限、人才汇聚较慢等问题？

着眼于打造聚合创新资源的平台城市、青年友好型城市，洛阳市委提出，“面向未来打造一批科技产业社区”，促进高科技产业与高品质生活有机融合，为城市发展注入新活力、新动能。

全链条全周期全要素

构建产业创新生态

科技创新与产业发展，需要适宜的土壤和生态系统。

在省第十一次党代会报告中，实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略位列“十大战略”之首。创新引领发展，是洛阳“十四五”建强副中心、形成增长极的主战略。

聚焦电子信息、智能制造、数字经济、生命健康、文旅文创、科技服务等领域，近日，洛阳市委市政府出台《关于建设科技产业社区的指导意见》，提出：2021年在中心城区和功能区，遴选首批7—10个科技产业社区试点先行先试；到2025年，因地制宜布局建设20—30个科技产业社区，为建设国家创新高地提供坚强支撑。

“从过去的‘园区’到‘社区’，虽然只是一字之差，但是体现了产业推进在新发展理念上的一种变革、路径上的一大转型、模式上的一项引领、能级上的一大突破。”洛阳市委副书记、代市长徐衣显表示。

徐衣显介绍，洛阳市委布局建设科技产业社区，是以产业发展为主体、以科技创新为支撑、以人才汇聚为重点、以社区空间为载体，提供从原始创新到产业达效的全流程服务，增强青年人才和创新资源聚合力，形成全链条、全周期、全要素的产业创新业态，营造出创新与产业共融共生的“温润气候”，孵化出更多高成长性的科技型中小企业，助力洛阳“建强副中心、形成增长极、重铸新辉煌”。

在科技产业社区建设中，洛阳着力打造“科技+产业+生活+公共服务”四位一体的创新型产业发展载体。