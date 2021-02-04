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洛阳新增5家省级技术转移示范机构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.31 17:30

　　31日，记者从洛阳市科技局获悉，省科技厅日前公布了2021年度河南省技术转移示范机构名单，洛阳5家单位上榜。至此，洛阳市省级以上技术转移示范机构达到33家。

　　我市上榜的单位分别为：洛阳伟信电子科技有限公司、凯迈(洛阳)测控有限公司、洛阳高新技术创业服务中心有限公司、洛阳现代生物技术研究院有限公司、河南普航电子设备有限公司。

　　技术转移是企业实现技术创新、增强核心竞争力的关键环节，是创新成果转化为生产力的重要途径。近年，洛阳市把加快技术转移作为构建现代创新体系的重要抓手，在技术转移示范机构建设、规范和加强技术市场建设、推动技术合同登记等方面取得明显成效。2021年，全市技术合同成交额首次突破80亿元，较上年增长22.21%。

　　根据相关管理办法，省科技厅对技术转移示范机构开展的技术转移活动予以适当补助扶持，对业绩突出的技术转移示范机构择优推荐申报国家技术转移示范机构。洛阳市对新认定的省级技术转移示范机构将给予资金奖励，同时对促成高校、科研院所、企业的技术成果和专利技术在洛转移转化的技术转移示范机构，还可按照实际技术交易额的一定比例给予奖励。(记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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