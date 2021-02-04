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构建和谐劳动关系，洛阳3家企业和12名个人获省级表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.31 17:30

　　近日，河南省人社厅、省总工会、省企业联合会/企业家协会、省工商业联合会联合发布《关于表彰全省模范劳动关系和谐企业、工业园区和构建和谐劳动关系工作先进个人的决定》，对近年来在构建和谐劳动关系工作中涌现的一批先进企业、工业园区和个人进行表彰。

　　洛阳市共有3家企业被评为模范劳动关系和谐企业，分别是：洛阳涧光特种装备股份有限公司、洛阳市公共交通集团有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)。此外，我市有12人获得“构建和谐劳动关系工作先进个人”称号。

　　近年，洛阳市协调劳动关系三方四家(市人社局、市总工会、市企联/企协、市工商联)认真落实中央、省、市关于构建和谐劳动关系的决策部署，充分发挥协调劳动关系三方机制作用，先后实施了劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划、“和谐同行”千户企业培育行动、企业用工指导计划等行动，推动广大企业积极参与构建和谐劳动关系工作，在保障职工权益、完善协商机制、履行社会责任、推动共建共享等方面取得积极成果，有力促进了全市劳动关系总体和谐稳定和经济社会持续健康发展。

　　●河南省模范劳动关系和谐企业名单(洛阳市)

　　洛阳涧光特种装备股份有限公司

　　洛阳市公共交通集团有限公司

　　中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)

　　●河南省构建和谐劳动关系工作先进个人名单(洛阳市)

　　刘巧香 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

　　张树一 河南大张实业有限公司

　　赵伟 洛阳哈他网络科技有限公司

　　马道贤 孟津县汇兴水务有限公司

　　许伟春 洛阳双瑞万基钛业有限公司

　　杨哲 炎黄科技园建设有限公司

　　李怀印 洛阳市总工会

　　李跃民 洛阳市企业联合会/企业家协会

　　李克中 洛阳市工商业联合会

　　周福雨 洛阳市人力资源和社会保障局

　　赵国峰 洛阳市偃师区人力资源和社会保障局

　　马燕 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

　　(记者 牛鹏远 通讯员 李帆)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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