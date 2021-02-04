洛阳万安山山顶公园被认定为国家4A级旅游景区

2021年12月30日，河南省文化和旅游厅公布新认定的15家国家4A级旅游景区名单，洛阳万安山山顶公园榜上有名。 2021年12月30日，河南省文化和旅游厅公布新认定的15家国家4A级旅游景区名单，洛阳万安山山顶公园榜上有名。 万安山山顶公园位于洛阳市伊滨区诸葛镇，目前已建成山顶公园、祖师庙、亲子乐园、高山牧场、舜耕智慧田园等旅游项目。该景区山体景观独特，动植物资源丰富，生态环境宜人，其丹霞地貌形成了洛阳八景中的“石林雪霁”风光。同时，这里历史文化深厚，白居易、司马光、欧阳修等文人墨客曾在此留下佳话。2019年，该景区成功入选“中国体育旅游十佳精品线路”，2020年成功创建中国体育旅游精品景区。 至此，洛阳国家4A级旅游景区达28家，全省最多。（记者 李三旺）