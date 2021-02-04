刚刚！洛阳首个三甲妇幼保健院诞生！

我市首个三级甲等妇幼保健院诞生了！ 我市首个三级甲等妇幼保健院诞生了！ 今天(12月31日)上午10点，洛阳市妇幼保健院三级甲等妇幼保健院揭牌仪式举行，这标志着我市妇幼保健工作又迈上了一个新台阶。 洛阳市妇幼保健院始建于1953年，历经近七十载奋斗，已经发展为一所妇女儿童疾病预防、保健、医疗、康复、教学、科研于一体的现代化妇幼保健专科医院，拥有南、北两个院区，总占地面积120余亩，建筑面积12万平方米，设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部等四大业务部，能够全方位、全过程、全生命周期照护妇女儿童心身健康的现代化医院。 作为洛阳市妇幼保健体系建设龙头单位，洛阳市妇幼保健院是全国首批、全省首家获得开展试管婴儿技术准入资格的地市级医疗机构，洛阳市危重孕产妇救治中心，洛阳市危重新生儿救治中心，洛阳市产前诊断技术服务机构，两筛、两癌等民生实事定点筛查机构。 洛阳市妇幼保健院相关负责人表示，让儿童更幸福，让母亲更健康，是洛阳市妇幼保健院不懈的追求，该院将以成功创建“三级甲等妇幼保健院”为契机，不断提升医疗服务水平，为广大妇女儿童的健康做出更大贡献。（洛阳晚报健康周刊 记者 曾宇凌 通讯员 刘冰）