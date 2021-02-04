洛阳博物馆元旦假期开放公告

根据《国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》精神，结合我馆实际，2022年元旦假期开放安排如下：2022年1月1日至3日博物馆照常开放，取消2022年1月3日(周一)的例行闭馆。
根据《国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》精神，结合我馆实际，2022年元旦假期开放安排如下：2022年1月1日至3日博物馆照常开放，取消2022年1月3日(周一)的例行闭馆。
根据《国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》精神，结合我馆实际，2022年元旦假期开放安排如下：2022年1月1日至3日博物馆照常开放，取消2022年1月3日(周一)的例行闭馆。
温馨提示：洛阳博物馆目前实行预约参观制度。各位观众需要提前在微信公众号“洛阳博物馆”进行预约。参观当天凭借预约码、健康码、行程码以及有效身份证件入场参观；所有河南省外观众(包括有中高风险地区旅居史的观众)，在出示绿色健康码和行程码的基础上，还需提供和出示本人48小时内核酸检测阴性证明(纸质版和电子版均可)；来自中高风险地区观众，谢绝入馆参观。每日参观名额为7500人，约满即止，各位观众请提前进行预约，以免影响正常参观。
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特此公告
洛阳博物馆
2021年12月31日
（来源：洛阳博物馆）⑥
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