洛阳一集体荣获“全国市场监管卫士”称号

今日从洛阳市市场监管局传来好消息：28日，国家市场监管总局授予全国98个单位“全国市场监管卫士”集体称号，洛阳市市场监督管理局特种设备安全监察科位列其中。

今日从洛阳市市场监管局传来好消息：28日，国家市场监管总局授予全国98个单位“全国市场监管卫士”集体称号，洛阳市市场监督管理局特种设备安全监察科位列其中。

据悉，全省仅有3个集体获得此项荣誉，另外2个分别为漯河市市场监督管理局食品药品安全协调科、周口市市场监管综合行政执法支队。

洛阳目前共注册各类特种设备72736台(部)，其中锅炉524台、压力容器16794台、电梯33672台、起重机械18862台、大型游乐设施130台、场内专用机动车辆2737台、客运索道17条、各类气瓶约333602只、压力管道1354千米。近年，全市市场监管系统把“守住底线”作为特种设备的首要任务，以保障特种设备安全为根本点，没有发生特种设备安全责任事故。

加强与检验机构协作，开展锅炉及范围内管道、快开门压力容器、旅游景区大型游乐设施及客运索道、移动式压力容器及气瓶充装单位、“三无”及老旧电梯等一系列专项整治。全力做好元旦、春节、五一、十一等重大节日期间特种设备安全保障工作，2019年至今，全市共出动特种设备检查人员35000余人次，检查特种设备使用单位20000余家次，发出安全监察指令书1500余份，发现并整改安全隐患5900余处，封停违法使用的大型游乐设施64台，拆除21台，确保了特种设备安全可靠运行。

创新监管形式，以风险辨识和管控为基础，积极探索特种设备双重预防机制建设。截至目前，我市双重预防体系已经全部覆盖了8大类特种设备，锅炉、压力容器、起重机械双预防体系全部纳入工贸企业的双预防体系之中，全市10家客运索道和17家大型游乐设施使用单位的双重预防体系已全部建成投用。

初步建成全市统一的96333应急处置服务平台，实现电梯智慧监管、实施精准救援。全市电梯困人应急处置4131起，解救被困人员7378人，处置率达到100%，维保单位救援到达现场平均用时18分钟，远低于国家规定的30分钟的要求。气瓶充装质量追溯平台建设全面完成，利用电子信息标签和角质阀作用在全市推行气瓶充装质量追溯体系，使每个气瓶都有一个“身份证”，做到“一瓶一码”，降低气瓶安全风险。(记者 李岚 文/图 通讯员 姚剑锋)