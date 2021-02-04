偃师区纪委监委开展“治塔”行动 追回被侵占的村集体财产

“多亏了‘治塔’行动，俺们村的‘铁塔款’回来了！”近日，偃师区部分乡镇纪委陆续收到一些村干部退还的“铁塔款”，群众纷纷夸赞“治塔”行动。

“多亏了‘治塔’行动，俺们村的‘铁塔款’回来了！”近日，偃师区部分乡镇纪委陆续收到一些村干部退还的“铁塔款”，群众纷纷夸赞“治塔”行动。

“治塔”行动是怎么回事？村干部退还的“铁塔款”是什么？这还得从偃师区大口镇纪委办主任陈鹏飞办理的一个案件说起。

“俺们村委会大院里有个移动信号接收塔，听别村的人说，每年都有‘铁塔款’，俺们村的账上咋没见着？”2021年7月，陈鹏飞收到铁村群众举报。

啥是“铁塔款”？钱到底去哪儿了？陈鹏飞和同事带着疑问，到铁村走访核实。

“俺们村的‘铁塔款’都是由铁某某经办的。”几经询问，有知情的村民告诉陈鹏飞，2014年中国铁塔洛阳分公司在铁村村委会大院建设信号基站，村委会原主任铁某某代表村集体与其签订了基站场地租赁协议。3年后，铁某某卸任，但场地租赁款不知所踪。

陈鹏飞敏锐地意识到，消失的“铁塔款”背后很有可能存在违纪违法行为，遂进行立案调查。

很快，真相浮出水面：在租赁协议签订后，铁某某违规使用个人账户收款，仅在2014年上交当年的租赁款5000元，2015年、2016年两年租赁款共计1万元未入村账。

固定证据后，陈鹏飞立刻约谈铁某某。

“我想着没人会留意这个钱，就私自把它用于个人消费了。”面对约谈，铁某某坦白内情，并如数退还钱款。随后，大口镇纪委以利用职务之便侵占集体财产给予铁某某留党察看一年处分。

在总结铁某某案时，陈鹏飞和同事认为，“铁塔款案”可能是一个典型案例，于是又把全镇28个行政村的25座信号基站场地租赁和收益情况过了一遍筛子。经查，全镇有11个行政村的16座信号基站场地租赁存在合同签订不规范和收入不记账、少记账等问题，村集体资产流失严重。

12月5日，大口镇党委在村组干部中开展职务违法专项整治以案促改行动。在自查期内，该镇涉案村干部主动如数上交违规侵占的“铁塔款”27万元。

“查处一案治理全域，查处‘一塔’治理‘千塔’！”偃师区纪委监委在全区范围内开展专项整治以案促改行动，一方面以铁村“铁塔款案”为例进行警示教育，筑牢思想篱笆；另一方面，出台《偃师区村组集体土地租赁管理暂行办法(试行)》，扎紧制度笼子，把解决问题和建章立制统一起来。

该行动被群众称为“治塔”行动。铁规发力，涉案村干部纷纷主动上交被侵占的“铁塔款”，村集体财产正在陆续回归。（记者 杨凤轩 通讯员 韩亚林）