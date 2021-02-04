加快构建养老服务体系 促进养老服务提质升级

昨日，市委常委、秘书长王军深入中心城区部分社区养老服务机构和市养老服务中心，调研社区居家养老服务工作。 昨日，市委常委、秘书长王军深入中心城区部分社区养老服务机构和市养老服务中心，调研社区居家养老服务工作。 调研中，王军先后来到洛龙区、涧西区和西工区，走进街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、小区养老服务站等不同规模的养老机构，察看服务设施建设情况，询问服务内容、收费标准、运营模式以及家庭养老床位适老化改造等情况；在市养老服务中心，王军详细了解智慧养老平台运行、养老机构行业标准化建设和业务培训等情况，就做好相关具体工作提出要求。 王军对今年以来社区养老服务工作给予肯定。他强调，加快构建养老服务体系，是扎实开展党史学习教育、全力为民办实事的重要内容。要把基本养老服务纳入基本公共服务体系，一体推进市级养老服务中心、街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站、家庭养老床位五级养老服务体系建设，不断擦亮洛阳养老服务品牌。要在做好普惠性基础性公共养老服务的基础上，积极引入重诚信、讲质量、品牌强的市场主体参与养老服务体系建设，以市场化的机制提供品质化、多元化养老服务，着力实现长效运营和良性循环。要加快养老机构建设，提升养老服务质量，在城市规划建设、老旧小区改造中统筹考虑养老服务设施布局，加快实现城市区基本养老服务全覆盖。要同步推进农村养老服务体系建设，因地制宜选择运营模式，着力促进农村养老服务提质升级。(记者 白云飞)