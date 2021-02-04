洛阳机器人及智能装备产业协会成立

昨日，洛阳机器人及智能装备产业协会在洛阳国宏先进制造产业园成立，市委副书记、政法委书记杨骁出席成立仪式并致辞。

昨日，洛阳机器人及智能装备产业协会在洛阳国宏先进制造产业园成立，市委副书记、政法委书记杨骁出席成立仪式并致辞。

洛阳机器人及智能装备产业协会是由行业龙头企业、配套零部件生产企业、科研院所、高校、第三方服务机构自愿组成的非营利性的社会团体，旨在打造河南省内机器人及智能装备产业融合创新策源地、高端装备制造集聚地和集成应用新高地，目前拥有会员单位46家。

杨骁在致辞时指出，洛阳机器人及智能装备产业协会的组建，必将进一步促进我市机器人及智能装备产业的发展，提升我市先进制造技术水平和核心竞争力。协会要明晰职责定位，加强自身建设，最大程度地发挥好企业帮手、政府助手和政企桥梁的作用；要推动资源共享，整合创新、人才、供应链资源，推动协会成员间联合技术攻关，加快科技创新成果孵化转换；要创新举措，为会员单位提供精准、高效服务，解决会员实际问题，切实增强洛阳机器人及智能装备产业整体竞争力。

随后，杨骁带领相关部门负责人深入伊滨区、伊川县、宜阳县，调研我市机器人及智能装备产业发展情况。在中信重工特种机器人制造智能化工厂、洛阳普拉斯自动化科技装备有限公司、河南美锐克智能装备有限公司、河南腾华智能科技有限公司等企业，杨骁进车间、看产品、询问题，详细了解企业技术优势、人才储备、市场前景、发展规划等情况，鼓励大家抢抓构建新发展格局的机遇，实现更大发展。他强调，当前我市正锚定“建强副中心、形成增长极”和万亿级经济总量目标，在推动机器人及智能装备产业发展上持续发力加力，各有关部门要持续深化改革、创新机制，始终站在企业立场看问题、做工作，扎实推进“万人助万企”活动，助力洛阳机器人及智能装备产业实现高质量发展。(记者 智慧)