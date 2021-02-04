铁路部门提醒：购买火车票需预留乘车人手机号码

元旦假期即将到来，昨日，记者从铁路部门获悉，为做好新冠肺炎疫情常态化防控，同时便于乘车人及时接收列车运行变更信息，旅客在购买火车票时需预留乘车人的手机号码并通过系统核验。

元旦假期即将到来，昨日，记者从铁路部门获悉，为做好新冠肺炎疫情常态化防控，同时便于乘车人及时接收列车运行变更信息，旅客在购买火车票时需预留乘车人的手机号码并通过系统核验。

铁路部门工作人员提醒，旅客可通过“铁路12306”App、“铁路12306”微信公众号、“中国铁路”微信公众号及“铁路12306”支付宝小程序预留乘车人手机号码，并进行线上核验，也可通过自动售票机、人工售票窗口预留乘车人手机号码并进行核验。未成年人、老年人等重点旅客及无手机的旅客可预留监护人或亲友的手机号码；港澳台旅客、外籍旅客可预留电子邮箱。

洛阳龙门站工作人员提醒，根据市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布的相关通知要求，省外来(返)洛人员，须出具48小时内核酸检测阴性证明。

另外，寒假即将到来，符合购买学生票条件的旅客，仅需持购票所使用的实名制有效身份证件检票乘车，不用取票。

需要注意的是，学生在每学年首次乘车前，须到车站指定售票窗口或通过自动售票机办理资质核验，完成核验后，本学年内可凭有效身份证件自助办理实名制验证和进出站检票手续。未办理或未通过核验的，将不予进站乘车。(记者 余子愚 通讯员 张湘翎)