洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

铁路部门提醒：购买火车票需预留乘车人手机号码
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.31 08:23

　　元旦假期即将到来，昨日，记者从铁路部门获悉，为做好新冠肺炎疫情常态化防控，同时便于乘车人及时接收列车运行变更信息，旅客在购买火车票时需预留乘车人的手机号码并通过系统核验。

　　铁路部门工作人员提醒，旅客可通过“铁路12306”App、“铁路12306”微信公众号、“中国铁路”微信公众号及“铁路12306”支付宝小程序预留乘车人手机号码，并进行线上核验，也可通过自动售票机、人工售票窗口预留乘车人手机号码并进行核验。未成年人、老年人等重点旅客及无手机的旅客可预留监护人或亲友的手机号码；港澳台旅客、外籍旅客可预留电子邮箱。

　　洛阳龙门站工作人员提醒，根据市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布的相关通知要求，省外来(返)洛人员，须出具48小时内核酸检测阴性证明。

　　另外，寒假即将到来，符合购买学生票条件的旅客，仅需持购票所使用的实名制有效身份证件检票乘车，不用取票。

　　需要注意的是，学生在每学年首次乘车前，须到车站指定售票窗口或通过自动售票机办理资质核验，完成核验后，本学年内可凭有效身份证件自助办理实名制验证和进出站检票手续。未办理或未通过核验的，将不予进站乘车。(记者 余子愚 通讯员 张湘翎)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有缓解网球肘疼痛的康复运动吗
  • ·走路多了膝盖疼，跟年纪大有关吗
  • ·警惕！胃食管静脉曲张可能致命
    		•
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三...
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
        近期，310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(310国道二期)正式通车。从新安县铁门镇出发到三门峡市...
  • ·灵山庙会：传承千年 历久弥新
  • ·山清水秀出奇石 景点众多有故事
  • ·逛特色博物馆 赏“奇珍异宝” 感受“石”情画意
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳中小学寒假放假、开学时间确定
  • 龙门石窟、应天门……洛阳元素再次亮...
  • 洛阳疾控假期提醒：有市外旅居史人员...
  • 洛阳三条“公转铁”专用线建成开通 年...
  • 这项重要民生缴费业务延长至2022年2月底
  • 2022年，洛阳全域生活垃圾将实现“零...
  • 上班途中低速电动四轮车自燃 所幸车上...
  • 上新了！动动手指，游遍汉魏洛阳城国...
  • “电三电四”综合整治引关注 来看看市...
  • 为期两年！洛阳机动车尾号最新限行政...
    		•
    百姓呼声
    下月起，未上牌的电动自行车不能上路吗？
    一户多人口阶梯水价用水有无相关优惠政策
    精彩图片
    吃营养餐、住暖气房、...
    洛阳在全省首创输电线...
    陆浑湖国家湿地公园：...
    “洛阳造”罐车：国际...
    精彩热帖

    市场上的生意人

    乘地铁2号线随拍

    隋唐园灯会早知道

    石子之眼 梅花弄影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605