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无锡“放大招”专项整治非标电动（燃油）三、四轮车（他山石）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.31 08:24

　　“政府规章先行，加强政策支撑；堵截非国标三、四轮车生产销售，消除违法源头……”近日，本网在梳理江苏省无锡市专项整治非标电动(燃油)三、四轮车的先进经验时发现，该地在政策保障、源头堵截两方面主要有以下举措。

　　无锡市于2007年发布了《无锡市人民政府关于实施主城区内摩托车通行和停放交通管制措施的通告》，明确禁止燃油两轮、三轮摩托车进入城市中心区域行驶，城市中心区域实行“禁摩”管理。

　　2018年，当地政府发布了《关于开展非标电动(燃油)三、四轮车辆专项整治的通告》(以下简称《通告》)，正式开始非标电动(燃油)三、四轮车综合整治工作。《通告》指出，从2019年1月1日起，驾驶非标电动(燃油)三、四轮车上道路行驶的，公安机关依法收缴车辆，强制报废；未取得相应机动车驾驶证的，依法处二百元以上二千元以下罚款，并处以十五日以下拘留。擅自占用道路设摊经营的，由城市管理行政执法部门依照有关管理条例责令限期改正，并处以二千元以上二万元以下罚款。

　　《通告》要求，自发布之日起，无锡全市范围严禁生产、销售非标电动(燃油)三、四轮车。除了政策支撑，当地还开展非标低速载客三轮车非法生产销售大清查。由各区政府牵头，整合市场监管、公安、交通、城管等部门力量组建联合执法队伍，深入开展非法生产、销售源头大清查行动，排查非法生产改装销售点、梳理从事相关车辆及配件经营、销售、维修单位，向其发放《告经营者书》，签署守法经营承诺书，联合查处涉嫌违法企业和小作坊。倡导广大市民不购买、不驾驶、不乘坐非标电动(燃油)三、四轮车。（见习记者 谢娜娜 记者 郭秩铭 整理）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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