2022年春运从1月17日开始 预计长途客流将减少

昨日下午，在收听收看全国、省春运电视电话会议后，我市召开春运工作会议，分析2022年春运形势，安排部署我市春运工作。
昨日下午，在收听收看全国、省春运电视电话会议后，我市召开春运工作会议，分析2022年春运形势，安排部署我市春运工作。
昨日下午，在收听收看全国、省春运电视电话会议后，我市召开春运工作会议，分析2022年春运形势，安排部署我市春运工作。
2022年春运时间
1月17日至2月25日 共40天
据研判，在当前疫情防控形势下，各地积极倡导就地过年，严格控制跨省流动，预计2022年春运营业性客运压力较常年偏小，其中长途客流减少，中短途客流增加，自驾、拼车等出行方式明显增长，恶劣天气、农村道路安全风险等需要高度关注。
我市春运工作会议指出，要把疫情防控放在首位，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，切实强化底线思维，充分预估风险挑战，努力保障人民群众平安有序出行。（记者 余子愚 通讯员 陈卓）
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