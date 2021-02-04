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“村务卡”刷出“放心账”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.31 08:20

　　29日，洛龙区村级非生产性开支公务卡集中授卡仪式举行。“有了这张‘村务卡’，社区干部不用再垫钱办事了，群众也能全程监督，推动各项工作顺利开展。”洛龙区学府街道田山社区党支部书记白通民手持新领到的“村务卡”兴奋地说。

　　洛龙区纪委监委和洛龙区农业农村局先行先试，选取5个镇(街道)的8个社区作为试点推行“村务卡”结算制度，支出以刷信用卡结算替代原有的现金结算，让每一笔村级集体资金的流向都可以留痕、查询、追溯，提升村级集体资金使用的安全性和透明度，另选聘5名镇(街道)监督员全程监督，确保试点工作有力推进。

　　自今年10月起，洛龙区出台《洛龙区开展村级非生产性开支公务卡结算制度试点工作实施方案》，试点推行“村务卡”结算制度，规定了办公费用、固定资产购置和维修费用、会务费用、差旅费用、学习考察经费等30项具体的“村务卡”开支结算范围，让社区非生产性支出有了规范程序，每月6日将全部支出公开在监督平台上，社区居民就可看到每一笔支出的明细和凭证。

　　该项工作在支付范围、支付流程、报销流程、开支公开等方面大胆探索，着力打通“村务卡”使用的“中梗阻”，用好“试点期”，在本社区试出效果、在所属镇(街道)试出影响，为更大范围推广打下基础。

　　“试点推行‘村务卡’结算制度，是从源头上管住微权力、防止微腐败、推进全面从严治党向基层延伸的需要，也是加快推进清廉村居建设、助力乡村振兴的需要，真正让‘村务卡’刷出‘放心账’。”洛龙区委常委、区纪委书记、区监委主任秦四海说。（记者 李三旺 通讯员 魏慧）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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