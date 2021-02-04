2022年，洛阳全域生活垃圾将实现“零填埋”

12月30日上午，在位于偃师区的静脉产业园，一台巨型抓斗正往焚烧炉内投送生活垃圾，这些垃圾经焚烧处理，产生的电能不仅用于园区生产，还将并网销售。

12月30日上午，在位于偃师区的静脉产业园，一台巨型抓斗正往焚烧炉内投送生活垃圾，这些垃圾经焚烧处理，产生的电能不仅用于园区生产，还将并网销售。

静脉产业园是推进生态文明建设、提升生态环境质量、推动减污降碳协同增效的重要抓手，是落实绿色低碳转型战略、发展循环经济、促进产业融合发展的重大举措。

洛阳市深入践行习近平生态文明思想，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略机遇，在偃师区、新安县、宜阳县、伊川县高标准规划建设静脉产业园，实施生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等城乡低值废弃物的无害化处置和资源化利用，目前4个园区一期工程均已建成投用。

对普通市民来说，静脉产业也许是个陌生话题，实际上，它与我们的生活息息相关。

“静脉产业，是对废弃物综合利用的形象化比喻。”洛阳市城市管理局有关负责人介绍，就像人体血液经过动脉为身体各部分输送养分和能量，再经过静脉回收流回心脏进行下一轮循环一样，有关废弃物收集、无害化处置和资源化再利用的产业，被比喻成静脉产业，又被称为静脉经济。

生活垃圾的传统处理方法是填埋，虽然可实现无害化，但从根本上讲，只是给垃圾搬了个“家”，除了占用宝贵的土地资源，还存在大气、土壤、地下水污染风险。据了解，洛阳城市区平均每年产生的生活垃圾超过70万吨，此前集中送至盘龙冢和张落坪两个垃圾处理场进行填埋，其中，张落坪垃圾处理场的库容在2016年就已用尽。

为实现城市区生活垃圾减量化、无害化和资源化，2017年，洛阳在辛店建成生活垃圾综合处理园区，这是我市首个静脉产业园，其中的生活垃圾焚烧发电项目可日处理生活垃圾1500吨，目前处于满负荷运转状态。

“偃师静脉产业园一期建成投用，将有效缓解市区生活垃圾处理压力。”洛阳市城市管理局有关负责人告诉记者，该园一期生活垃圾焚烧发电项目日处理生活垃圾能力1200吨，可统筹处理洛阳东北部的偃师、伊滨、瀍河，以及洛龙、孟津部分乡镇的生活垃圾。宜阳静脉产业园可统筹处理宜阳、洛宁生活垃圾。伊川静脉产业园可统筹处理伊川、汝阳、嵩县生活垃圾。新安县静脉产业园可统筹处理新安、孟津部分区域生活垃圾。

随着4个新增园区一期工程建成投用，“前端投放、中端收集运输、后端处理”的全链条生活垃圾综合处理体系初步形成。到2022年年底，洛阳全域生活垃圾将实现零填埋，助力擦亮洛阳高质量发展的生态底色。

绿水青山就是金山银山。建设静脉产业园的意义还在于打通“绿水青山”和“金山银山”的双向转化路径，发展循环经济产业。

“静脉产业园将传统的‘资源—产品—废弃物’线性经济模式，变为‘资源—产品—再生资源’循环经济模式。”洛阳市城市管理局有关负责人说，新投用的4个静脉产业园设计日处理生活垃圾3600吨，每年可焚烧发电4亿千瓦时，相当于30多万个普通家庭一年的用电量。此外，静脉产业园还可对餐厨垃圾、建筑垃圾、城市污泥等进行再生处理，实现资源化利用，从而带动资源循环利用产品、技术装备制造、物流等领域发展，增加社会就业，培育新的经济增长点。

洛阳市第十二次党代会提出，推进垃圾分类和减量化资源化，加快形成绿色低碳生产生活方式。发展静脉产业，既是当前防治污染的治标之举，也是长远绿色发展的治本之策。未来，静脉产业园将成为纳旧吐新的“净化器”、变废为宝的“聚宝盆”、循环经济的“新引擎”，助力洛阳“建强副中心、形成增长极”的绿色基底更加牢固、鲜明。(记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图)