总编一线行：洛宁“守绿换金”的价值蝶变

洛河一水中流，两岸山塬对峙，塑造了山水田园、秀美洛宁的独特生态布局，也蕴藏着“守绿换金”的生态价值蝶变。
洛河一水中流，两岸山塬对峙，塑造了山水田园、秀美洛宁的独特生态布局，也蕴藏着“守绿换金”的生态价值蝶变。
洛河一水中流，两岸山塬对峙，塑造了山水田园、秀美洛宁的独特生态布局，也蕴藏着“守绿换金”的生态价值蝶变。
冬阳煦暖，碧空如洗。沿着洛河走“水路”，脚下草木萋萋，远处碧水悠悠，粼粼波光处天鹅嬉戏其间，一派人水和谐的生动意境。沿着乡村走“山路”，美丽田园、特色小镇串联起浓浓乡愁，农文旅融合的新业态重塑着乡村颜值，也兴旺了特色产业。
市第十二次党代会提出，加强南部地区生态环境保护事关洛阳长远发展。要坚定不移走生态优先、绿色发展之路，探索拓展生态产品价值实现路径，让良好生态环境成为高质量发展的有力支撑。29日，洛报融媒“总编一线行”活动走进洛宁，共同探访绿色发展、生态富民的生动实践。
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