嵩县退役军人范春喜：尽己所能帮助他人，才是一名合格的党员

30日上午，在位于洛阳市嵩县车村镇黄柏村的洛阳皇拜山泉实业有限公司内，50岁的范钦武正在仓库内忙碌。“所有的货都得码整齐，干活儿要是不用心，那可对不住春喜。”范钦武一边说着，手里活儿丝毫不停。
30日上午，在位于洛阳市嵩县车村镇黄柏村的洛阳皇拜山泉实业有限公司内，50岁的范钦武正在仓库内忙碌。“所有的货都得码整齐，干活儿要是不用心，那可对不住春喜。”范钦武一边说着，手里活儿丝毫不停。
30日上午，在位于洛阳市嵩县车村镇黄柏村的洛阳皇拜山泉实业有限公司内，50岁的范钦武正在仓库内忙碌。“所有的货都得码整齐，干活儿要是不用心，那可对不住春喜。”范钦武一边说着，手里活儿丝毫不停。
范钦武口中的春喜就是洛阳皇拜山泉实业有限公司的负责人范春喜。在大家眼中，范春喜为人实在、大方仗义，丝毫没有一点老板的架子。
今年47岁的范春喜是土生土长的黄柏村人。16岁那年他选择参军入伍，后在部队入党。在一次执行任务时范春喜不慎负伤，被鉴定为八级伤残。1995年从部队退役后，范春喜被安置在嵩县一家企业工作，后来企业生产经营走入困境，他主动辞职自谋生路。“能自己找出路就绝不给组织添麻烦。”范春喜说。
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