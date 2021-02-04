志愿服务宣讲队进社区宣讲电动三轮车、低速电动四轮车综合整治相关政策

12月30日一早，洛阳市西工区唐宫办事处洛玻社区唐三街坊院里就热闹起来了。当天，由洛阳市创建办联合公安、工信、市场监管、交通运输等部门组成的志愿服务宣讲队，到该地向群众宣讲电动三轮车、低速电动四轮车综合整治相关政策。

12月30日一早，洛阳市西工区唐宫办事处洛玻社区唐三街坊院里就热闹起来了。当天，由洛阳市创建办联合公安、工信、市场监管、交通运输等部门组成的志愿服务宣讲队，到该地向群众宣讲电动三轮车、低速电动四轮车综合整治相关政策。

“大家看，这种电动三轮车加装了塑料雨篷，不仅改变了车辆外观，还影响了驾驶员视野。”西工交巡警大队民警孙德胜站在广场上，指着身旁一辆电动三轮车详细说起来，其间，居民们边听边拿手机把“课程”都录了下来。

民警讲得明白，居民听得认真。不少人大受触动，表达了对整治活动的态度和建议。

张燕燕是其他社区居民，但是一大早就赶来唐三街坊，她说：“平时，我骑车非常注意，秋天的时候，还专门给自家两轮电动车上了牌子。虽然我不骑三轮车，但是在街上时常见过电动三轮车逆行、闯红灯，看着就让人心惊，希望相关部门能加大整治力度，让大家出行更安全。”

“你看，宣传页上印得很清楚，你带回去仔细研究研究。”居民曾德建是当天活动的志愿者，现场给居民发放宣传页，进行义务宣讲。他认为，整治活动非常有必要，宣讲也是非常重要的环节，要让更多人明白电动三轮车、低速电动四轮车的安全隐患。

居民顾万发十分有心，当天还专门携带自己车辆的说明书找民警咨询。当得知自己的车合规之后，顾万发表示：“我回去以后，会告诫身边的亲朋好友，不骑不合规的车，骑合规的车一定要戴头盔。”

居民周进喜建议，整治活动要想取得真正效果，必须在源头上下功夫，有效管住生产和销售环节才会事半功倍。（记者 赵硕 文/图）