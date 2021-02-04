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这项重要民生缴费业务延长至2022年2月底
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.30 20:50

　　30日，记者从市医疗保障局(以下简称医保局)获悉，我市2022年度城乡居民基本医疗保险缴费时间延长至2022年2月底。

　　29日，不少市民在缴纳2022年度城乡居民医保费用时发现，相关缴费界面提示“暂停缴费”以及“为给您提供更好的服务，2021年12月29日00:00至2021年12月31日24:00对系统进行优化升级，暂停业务办理，由此给您带来的不便，我们深表歉意!”

　　“之前接到的通知是，居民参保缴费期为2021年9月到2021年12月底，这两天想起缴费却发现业务暂停了，眼看就要过截止时间，缴不上就无法享受下一年医保待遇，这可怎么办？”市民李先生向洛报融媒记者求助。

　　为什么突然暂停医保缴费业务？记者从市医保局待遇保障科了解到，为做好年度结转工作，全省医保信息平台对外服务暂停，停机期间，定点医院、定点药店将无法办理医保结算，如需入院就医的，可先自费办理，待系统开机后再办理医保结算，这也间接影响居民缴纳医保费用。

　　那未缴纳医保费用的居民，还有机会缴费吗？未在规定时间内缴费，会不会影响下一年度医保待遇享受？对此，市医保局相关负责人说，我市居民无须担心，相关医保缴费时间将延长。

　　“目前，我市居民参保缴费工作已近尾声，但部分居民因外出务工等原因未能及时缴费，为实现应保尽保，进一步扩大城乡居民基本医疗保险覆盖范围，经与国家税务总局洛阳市税务局研究决定，将我市2022年度城乡居民基本医疗保险缴费时间延长至2022年2月底。”该负责人说，延期缴费期间，缴费人可通过微信关注“河南税务”公众号、支付宝“豫事办”或下载河南税务App进行缴费。（记者 王博东 见习记者 谢娜娜 通讯员 黄丛魁）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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