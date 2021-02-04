告别EMO 让跨年更有仪式感

用音符承载起对新一年的期许，用乐器传递着新一年的祝福。2021年12月31日20时，2022洛阳新年音乐会准时与您相见。

用音符承载起对新一年的期许，用乐器传递着新一年的祝福。2021年12月31日20时，2022洛阳新年音乐会准时与您相见。

本次的新年音乐会以“在洛阳 正青春”为主题，旨在用一场音乐会迎接新年，给市民带来一个有仪式感和幸福感的跨年。金鼓迎新抒壮志，燃情岁月更无前，2022洛阳新年音乐会将在神都打击乐团的《金鼓迎新》中拉开序幕，气势磅礴的开场，为新的一年加油鼓劲儿。风起洛阳系列节目《唐诗中的洛阳》《寻洛》《书说洛阳》，带你领略千年古都的文化之美。民谣《咿呀呀》《路过人间》《New boy》用音符诉说着青春的年华。洛阳音乐才子田华演唱的原创歌曲《不老泉》，深邃优美，感情强烈而深厚。洛阳知名歌手任婉丽、卢钢共同演唱的歌曲《万疆》，词曲典雅，意境深远，委婉与大气相得益彰。青年歌手李烽演唱的原创歌曲《天下洛阳》，激情澎湃，展现了青年音乐人的青春与活力。此外，还有洛阳爱乐乐团倾情演奏的《燃情岁月》《第二华尔兹》《战马奔腾》等精彩节目。

本次音乐会得到交通银行和洛阳正大文化艺术中心的鼎力支持。为确保疫情期间演出安全，音乐会将采取线上播出的形式进行，于12月31日20时在洛阳广播电视台新闻综合频道、文旅频道播出。同时，注重移动“云端”传播，在洛阳旅游全媒体矩阵，洛阳网，精彩洛阳抖音号，直播洛阳抖音号，精彩洛龙抖音号、微信视频号，老贾播报微信公众号、微信视频号，百姓文化云微信公众号等平台同步播出，为喜爱音乐的市民奉上一场精彩的视觉盛宴，喜迎新年的到来。

2022新年音乐会节目单

1.开场表演：《金鼓迎新》

表演：神都打击乐团

2.交响乐：《燃情岁月》

表演：洛阳爱乐乐团

3.风起洛阳:

(1)《唐诗中的洛阳》 演唱：曾艺洁

(2)《寻洛》 演唱：邱慕涵

(3)《书说洛阳》 演唱：程 远

4.青春旋律(民谣吉他演奏):

(1)《咿呀呀》 演唱：张 强 李 璇

(2)《路过人间》 演唱：李 上

(3)《New boy》 演唱：郑东明 陈 巍

李 上 张 强 李璇 王创义

5.声乐器乐组合：《西风》

演 唱：马盈媚

小提琴：丁 南

钢 琴：李 曈

古 筝：刘 萍

打击乐：杨赫然

6.歌曲：《不老泉》

演唱：田 华

7.交响乐：《第二华尔兹》《白桦林》

表演：洛阳爱乐乐团

8.配乐诗朗诵：《我走来》

朗诵：魏 蒙 一 凡

配乐：洛阳正大青少年合唱团

9.新民乐演奏：《权御天下》

表演：永丰国乐坊

10.歌曲：《万疆》

演唱：任婉丽 卢 钢

11.器乐合奏：《战马奔腾》

二胡：张孟哲

弦乐：洛阳爱乐乐团

12.岁月如歌(乐队演奏)：

(1)《彩云追月》 演唱：TUESDAY人声乐团

(2)《海阔天空》 演唱：许 峥

(3)《花房姑娘》 演唱：张慧琪

乐队：洛阳歌舞剧院电声乐队

13.歌曲：《天下洛阳》 演唱：李 烽

乐队：洛阳歌舞剧院电声乐队

14.歌曲：《党的礼赞》

演唱：姬丽娜

15.交响乐：《拉德斯基进行曲》

演奏：洛阳爱乐乐团