“电三电四”综合整治引关注 来看看市民、网友如何说

近日，我市开展“城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治”引起市民持续关注。12月30日，记者在街头、居民区随机采访了多位市民，来看看他们对综合整治有什么看法。

近日，我市开展“城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治”引起市民持续关注。12月30日，记者在街头、居民区随机采访了多位市民，来看看他们对综合整治有什么看法。

问：对电动三轮车、低速电动四轮车，您有什么印象？

答：

“不少这类车辆没有悬挂号牌，在路上横冲直撞，闯红灯、逆行等交通违法很多，有很大的交通安全隐患。”

“因为无号牌、无驾照，意味着肇事、违章后容易逃避法律责任，违法成本太低，行为不受管控。”

“街上、小区内乱停乱放，有的还占用消防通道，不但影响市容，还有安全隐患。”

“车辆本身安全性比较低，再加上有些人不遵守交通规则，挺危险的。”

“有时候看到这类车上高架、快速路行驶，在其他正常快速通行的车流间慢悠悠地走，真为车上的人的安全捏一把汗。”

问：您平时开“电三电四”上路吗？主要用途是什么？

答：

“冬天太冷了，有个电动三轮车，接送孩子方便。”

“我家有一辆，家人主要是上下班开，因为家人上下班坐公交车很不顺。”

“主要为了通行方便，不管去哪儿也好停车。”

问：您愿意配合我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治吗？

答：

“规范化管理是好事儿，我愿意配合，最近也打算去考驾照。”

“如果不合规、没法上牌的车不让上路了，我希望公共出行能更便利，比如加密学生上下学时间段公交班次，学校、街巷小区周边的公交站点设置更精细。”

问：对于目前我市正在开展的城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治，您有什么看法和建议？

答：

“通过整治，我市的市容市貌和交通秩序肯定会有很大提升。”

“这些车保有量很大，整治起来应该挺难的。除了路面整治外，还应该控制源头，禁止不合规的车辆生产、销售。”

“要常态化整治才行，不能抓一段时间又放松了！”

“相关部门应该深入社区多多宣传，让大家真正认识到‘电三电四’的危害，扭转一部分人之前的错误观念，才能保证整治效果。”

12月30日，“洛阳晚报”官方微信号向广大市民征集电动三轮车、低速电动四轮车整治的好建议，网友也纷纷留言、热议。

“针对‘电三电四’整治应该抓好源头治理，对不符合国标的车辆生产厂家予以取缔，对国标车辆统一上牌；其次抓好驾驶员管理，对驾驶电三电四的驾驶员要求具备驾照，买交强险，按照交规记分；最后，加大执勤检查力度，查治绝对不能松一时紧一时，常态化严抓严查，确保形成习惯和约束，才能从根本上解决。”

“不妨借鉴其他兄弟城市治理‘电三电四’的成功措施，再结合洛阳实际进行改良。我想会有适合我们自己的治理方案。平安出行靠大家！”

“亊情总是开头难。整治‘电三电四’主要目的就是优化城市交通环境，保证每个市民的出行安全。这对大家都有好处，只要把工作做深做细，留出一定的整治时间，大家都会支持的！”

“加强交通规则宣传，培养公民守法意识，唯有如此才能从根本上解决上述问题，我相信落实两轮电动车佩戴安全帽的制度，要比治理‘电三电四’难一些，但我们能看到洛阳的交警已经很快落实了，我对我们洛阳的交警有信心，对洛阳人民有信心！相信在整个社会的提醒和教育下，‘电三电四’的违法行为将得到彻底的改变！”（记者 郭秩铭）