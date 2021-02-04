宁江坤：“能在家乡做自己喜欢的事儿是幸福的”

从西安工业大学研究生毕业后，因为想为家乡建设贡献自己的力量，他回到家乡洛阳。他常说：“能在家乡做自己喜欢的事儿是幸福的。”

青年小档案

姓名：宁江坤

年龄：32岁

老家：洛阳

工作岗位：软件工程师

青年心声

从西安工业大学研究生毕业后，因为想为家乡建设贡献自己的力量，他回到家乡洛阳。他常说：“能在家乡做自己喜欢的事儿是幸福的。”

“软件工程师是通过编程技术，让计算机执行各种各样任务。”30日，记者在大鱼视觉技术(河南)有限公司见到宁江坤时，他一边指导同事工作，一边告诉记者他的工作特点。

1989年出生的宁江坤是宜阳人，2016年毕业于西安工业大学控制理论与控制工程专业，在校期间主修智能控制算法，研究方向为基于机器视觉的自动避障控制算法研究。三年的研究生学习经历，他打下了坚实的专业基础。

被问及为何选择回到家乡发展，宁江坤说：“这几年洛阳高新技术产业发展迅速，给我们这些技术人员提供了施展自身才能的舞台。同时父母年迈，多年的求学路让我很少在父母身边尽孝，想多陪陪父母。”

经过三年工作积累，宁江坤在行业内初露头角。2019年，宁江坤来到大鱼视觉技术(河南)有限公司，担任技术负责人、软件开发工程师。