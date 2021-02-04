孟津这面网红“玉米墙” 背后有一段暖心故事

30日上午，洛阳市孟津区西霞院街道金鹅社区入口处，一垛垛高高垒起的“玉米墙”绵延近200米，在冬日暖阳的照耀下闪着金色的光，传递着丰收的喜悦。“玉米墙”的主人、44岁的种粮大户贾继松正在“墙”边打理遮雨布、捆紧固定绳。“这可是30多万斤玉米垒的，马上就要往外卖了。”贾继松说。

30日上午，洛阳市孟津区西霞院街道金鹅社区入口处，一垛垛高高垒起的“玉米墙”绵延近200米，在冬日暖阳的照耀下闪着金色的光，传递着丰收的喜悦。“玉米墙”的主人、44岁的种粮大户贾继松正在“墙”边打理遮雨布、捆紧固定绳。“这可是30多万斤玉米垒的，马上就要往外卖了。”贾继松说。

走近看，30多万斤玉米被整齐地码放在一个个立方体式钢架中，钢架四周被绳网兜着，上方还搭了遮雨布。“现在‘玉米墙’已经成了我们社区的‘网红’风景线了，周边的居民常来拍照。”贾继松说，这其实不是他的本意，“玉米墙”的背后有一段社区党支部为他解决玉米存放问题的暖心故事。

今年10月，贾继松种植的500余亩玉米成熟了，产量有30多万斤。面对丰收的果实，贾继松是既开心又发愁——今年秋季雨水多，大量的玉米穗在收获时还很潮湿，如果堆积在一块，容易发生霉变，但又没有足够的场地来晾晒这么多的玉米，无奈之下，他找到了金鹅社区党支部。

“社区党支部开会时，书记王建路给我出了个点子，说用金属架子装玉米，然后放在社区道路一侧，这样既不影响通行又美观实用。”贾继松说，之后他找来几名工人，花了三天时间就把架子搭好了。可是，往路上放架子时，贾继松又遇到了问题——路坑坑洼洼的，架子放不稳，“玉米墙”很可能会倒塌。

为此，社区党支部多次与上级沟通筹集资金，最终把从社区入口处至社区内部的一条主要通道重新修补了一遍。架子放稳了，贾继松脸上笑开了花。

“搭架子连材料带人工，一共花了3万多元，虽然没比往年少花钱，却能一劳永逸，连用好些年。”贾继松说，往年玉米收获后，种植户需要尽快出售玉米，可是丰收季的玉米，往往卖不上价。如果想等，就必须把玉米晒开储存起来再售出，那就得找人找场地，里里外外需要不少资金投入。同时，以往占道晾晒的方法，既违规又危险，会造成车辆无法通行甚至打滑侧翻。

“社区党支部真是给我帮了大忙！现在玉米有地方存放晾晒，就不着急卖了，等价高的时候再卖，还增加了利润，一来一回，从两方面增收。”看着一排整齐的“玉米墙”，贾继松赞不绝口。（记者 刘嘉仪 王艳杰 见习记者 梁笑宇 通讯员 卢晓敏 文/图/视频）