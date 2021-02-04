洛阳全面完成2021年度基层党建十件实事

洛报融媒记者30日从洛阳市委组织部获悉，截至12月，洛阳全面完成2021年度全市基层党建十件实事，有力助推各领域基层党建全面过硬，推动高质量党建、高效能治理、高水平服务与高质量发展同频共振。

洛报融媒记者30日从洛阳市委组织部获悉，截至12月，洛阳全面完成2021年度全市基层党建十件实事，有力助推各领域基层党建全面过硬，推动高质量党建、高效能治理、高水平服务与高质量发展同频共振。

近日，走进新安县青要山镇袁山村，新修的青石旅游大道道路宽敞，村中环境干净整洁，村容村貌焕然一新……对村里发生的变化，村民看在眼里、喜在心上，对“90后”女村支书李娜越来越认可。

袁山村地处深石山区，山多地少，产业结构单一，村子发展较为缓慢。通过村(社区)“两委”换届，28岁的女大学生李娜新担任该村村党支部书记、村委会主任一职。上任后，李娜走访村民、谋划项目、拓宽村路，大力发展村集体经济，袁山村的变化让村民称赞不已。

“村民富不富，关键看支部；村子强不强，要看‘领头雁’。”打造一支素质优良的村(社区)干部队伍意义重大。2021年，洛阳着力加强村(社区)干部队伍建设，高质量完成村(社区)“两委”换届，全市3221个村(社区)全面实现“一肩挑”。新一届村(社区)“两委”班子平均年龄下降9.4岁、大专以上学历较上一届提升9.9%；抓实换届“后半篇”文章，累计培训村(社区)干部3.32万人次，进一步畅通村(社区)党组织书记晋升录用渠道，推动村干部工作报酬大幅增长，极大激发了村(社区)干部的工作积极性。

这正是洛阳实施基层党建十件实事的一个缩影。2021年是“河洛党建计划”全面过硬年，年初洛阳谋划实施年度基层党建十件实事，涉及集体经济、村(社区)干部队伍建设、打造城市区域党建“共同体”等多方面，目前相关工作任务已全部完成。

2021年，洛阳培育省级农村基层党建示范村14个，评选市级标杆式示范点27个、党建引领基层治理示范村(社区)100个，打造“五星支部”1039个。同时，洛阳大力开展“两优一先”表彰激励，持续营造崇尚实干、担当作为的浓厚氛围，获评全国优秀共产党员1名、优秀党务工作者1名、先进基层党组织1个；获评全省优秀共产党员27名、优秀党务工作者17名、先进基层党组织39个；评选市级“两优一先”各200名(个)。

在加强乡村振兴人才队伍建设方面，洛阳选调121名高校毕业生到村工作，培训各类乡土人才2.2万人，建立包含1.9万人的乡贤库，吸引3341名乡土人才回流农村。持续提升能力素质，各县区年度培训党组织书记(党务工作者)和第一书记1.6万人次，建成乡镇(街道)党校135所，选树市级示范性乡镇党校45所，年度培训党员3.8万人次。

在大力发展新型集体经济上，全市3011个行政村(社区)集体经济收入全部达到5万元以上，其中10万元以上的占84%。在打造城市区域党建“共同体”方面，洛阳全面推广“红色众筹”“红引擎”党建联盟等做法，全市2060个驻区单位和1077个社会组织纳入社区“大党委”，街道共驻共建数898个，社区共驻共建数1221个。在推进智慧平台建设方面，洛阳着力建设覆盖市县乡村的“四位一体”综合信息平台，完成124个乡镇(街道)和633个村(社区)政务外网建设、508个便民服务站节点提升工作，完成56808个政务服务事项录入，累计办结事项230余万件。

洛阳市委组织部相关负责人表示，下步，洛阳将以开展“能力作风建设年”和“解放思想大讨论”为契机，持续推进“河洛党建计划”，高标准谋划下步工作，以办好基层党建实事为抓手，以“小切口”解决“大问题”、推动“大发展”，统筹推进各领域基层党建全面过硬，以高质量党建推动高效能治理、引领高质量发展，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章提供坚强组织保证。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 李波颖 李艳豪）