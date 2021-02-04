洛阳坚持创新产业双驱动 为高质量发展注入澎湃动力

创新，是引领发展的第一动力。以新发展理念为引领，我市把创新摆在核心位置，坚持创新产业双驱动，持续推进创新平台建设、创新主体引育、创新人才集聚等工作，着力塑造一流创新生态，坚持把创新落到产业上，为全市高质量发展注入澎湃动力。

仰望太空，神舟十三号载人飞船成功飞天，逃逸系统关键部件锻件、火箭发动机涡轮泵轴承等关键装置都闪烁着“洛阳创新”的光芒；

俯瞰大海，中国船舶七二五所完成国内首套深渊级海底原位科学实验站钛合金框架研制及承载试验，助力我国海洋强国建设……

创新，是引领发展的第一动力。以新发展理念为引领，我市把创新摆在核心位置，坚持创新产业双驱动，持续推进创新平台建设、创新主体引育、创新人才集聚等工作，着力塑造一流创新生态，坚持把创新落到产业上，为全市高质量发展注入澎湃动力。

日前，全市首个科技产业社区——洛阳正大双创科技产业社区揭牌。该社区以洛阳正大东区楼宇群为载体，以新型研发机构、高新技术企业、数字经济、高端现代服务业为引领，着力打造产业、金融、社区相融合的金融生态系统。

创新产业双驱动，关键在于结合度。我市布局建设科技产业社区，以产业发展为主体、以科技创新为支撑、以人才汇聚为重点、以社区空间为载体，提供从原始创新到产业达效的全流程服务。

位于瀍河区的五三七科技产业社区加紧建设，氢燃料电池量产基地、北京锌科能源新型储能电池等一批项目相继签约入驻；老城区规划建设智创未来产业社区一期项目，打造集科技研发、智慧科创产品生产、商务配套服务于一体的智创综合社区；涧西区积极谋划轴承、高温材料等科技产业社区……

一个个配套完善、功能健全、各具特色的科技产业社区相继投入建设，将为城市发展注入更多新活力。

前不久，洛阳双瑞特种装备有限公司研制的承载力18.5万千牛N双曲面球型减隔震支座，顺利发往重庆万州恒太河大桥项目现场，再次刷新国内双曲面球型减隔震支座承载力的新纪录。

作为国家高新技术企业，洛阳双瑞特种装备有限公司在我国率先提出具有减隔震功能的桥梁支座构想，研发的球形减隔震支座成功应用于世界最长跨海大桥港珠澳大桥等一系列国家重点工程，有力推动了我国桥梁建设能力的提升。

高新技术企业是科技创新的“尖兵”。我市着力实施高新技术企业倍增行动，目前已在先进装备制造、电子信息、新材料，新能源、节能环保等高新技术领域培育了一大批高新技术企业，有力支撑了全市产业结构优化和制造业高质量发展。

可自主导航、灵活避障的护理机器人，可提升旋耕刀具2倍耐磨性的激光强化技术，能够漂浮在水面上的泡沫铝……走进清洛基地，一项项先进的创新成果不断涌现，接连为产业转型升级赋能。

作为省级重大新型研发机构，清洛基地着力集聚创新资源，形成了独具特色的“平台+孵化器+实业”的运营模式，目前已打造含20余名清华硕博在内的200余人全职人才队伍，重点参股孵化企业20余家。

“英雄不论出处，谁有本事谁就揭榜。”日前，洛阳正式实施重大科技创新项目“揭榜挂帅”制度，迈出深化科技创新体制改革的关键一步。

实施创新驱动发展战略，最紧迫的就是要破除体制机制障碍！洛阳着力打通体制机制“梗阻”、补齐政策制度“短板”，优化创新生态，让创新源流奔涌、创新潜能释放。

立足新发展阶段，融入新发展格局，我市将坚定不移走以创新引领发展之路，着力促进创新链产业链深度融合，加快建设国家创新型城市和国家制造业强市，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌增势赋能。(记者 戚帅华 文/图)