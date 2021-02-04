86岁老人走失了两天 幸亏在他们帮助下找回

“感谢宋队长帮忙，我的母亲已经找到。”30日，市民周女士说，前两天，86岁的母亲乘坐公交车走失，他们在市公交集团第五分公司二车队队长宋海岭的帮助下找到老人。

“感谢宋队长帮忙，我的母亲已经找到。”30日，市民周女士说，前两天，86岁的母亲乘坐公交车走失，他们在市公交集团第五分公司二车队队长宋海岭的帮助下找到老人。

周女士的母亲家住涧西区，平时身体还不错，偶尔乘坐公交车出行。28日下午，母亲独自外出，到了晚上不见人回来，她给母亲打电话询问在哪儿，老人只说在公交车上，具体位置说不清。还没等她细问，老人的手机因没电关机。

老人毕竟上了年纪，天又那么冷，周女士和家人慌了神，赶紧出门寻找，并拨打公交热线查询母亲的下落。

“我是当晚7点半左右接到周女士的求助电话。”宋海岭说，他询问有关老人的体貌特征后，通过公交车上的车载智调系统询问司机是否见过老人，大家都说没有。

29日，宋海岭调取公交车上的监控时，发现老人在30路公交车上出现过，老人在唐宫路与纱厂南路交叉口附近下了车，他立即将消息告知周女士。当日下午，他接到周女士的电话，得知家属在附近找到了老人，万幸的是老人没有大碍。

宋海岭说，谁家都有老人，况且他从事的是服务行业，应该为市民提供力所能及地帮助。(记者 魏巍 文/图)