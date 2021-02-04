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万人助万企进行时：助力洛阳外贸企业搭上RCEP发展快车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.30 18:08

　　临近年末，微信群“洛阳海关原产地证业务群”里越来越热闹。近日，群内企业的谈话不约而同地都指向同一个主题——

　　“我们此前有往越南运输耐火材料，明年开始税率能降吗？”

　　“我们生产的食品包装铝箔目前在日本市场卖得挺好，明年开始是不是有红利？”

　　企业关心的“明年开始”，指的是广受关注的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。

　　明年1月1日，RCEP将对中国、日本、新西兰、澳大利亚及东盟的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国和越南10国率先生效。这一全球规模最大的自贸协定生效后，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税。

　　为了让洛阳企业早日了解相关政策，助力企业抢抓RCEP新机遇，今年以来，结合“万人助万企”活动，洛阳海关持续推进针对企业的专项宣传培训，与洛阳市商务局联手开展RCEP政策宣传，目前已惠及洛阳200多家企业。

　　该单位后续还选取对RCEP成员国进出口货值较大的多家企业进行“一对一”帮扶、送教上门，并通过建立微信群、企业实地调研、现场签证等方式，发布RCEP相关政策解读，力争第一时间解答企业问题。

　　原产地证书是RCEP成员国企业享受进口国差别关税待遇的“经济护照”。为了升级原产地证书发放，洛阳海关于今年上线运行“RCEP原产地管理信息化应用3.0”系统，可助力洛阳市相关出口企业通过单一窗口完成原产地信息管理。

　　据统计，今年前11个月，洛阳市与RCEP成员国进出口总值73.4亿元，占同期全市进出口总值的34.3%。洛阳海关共为出口至RCEP成员国的货物签发已实施的自由贸易协定原产地证书5382份，涉及货值3.3亿美元。

　　在RCEP机制下，企业未来能凭借更低的门槛获得原产地资格、享受关税优惠。此外，RCEP成员国之间非关税壁垒和其他贸易限制逐步减少，将进一步简化通关手续，大幅降低洛阳商品进入RCEP其他成员国的合规成本。

　　“RCEP对加快构建新发展格局有着重要作用，我们将坚持优化服务，让更多企业参与其中。”洛阳海关相关负责人表示，该单位后续将发挥海关作为国内国际双循环的“交汇枢纽”作用，持续服务推动RCEP落地见效，加速推动洛阳市升级产业链、供应链，推动全市在高水平开放中继续积蓄城市发展之势、实现城市气质之变。（记者 陈曦 通讯员 李娟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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