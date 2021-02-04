洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“双节”将至，洛阳将开展食品安全专项整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.30 18:08

　　洛报融媒记者从29日召开的洛阳市食品安全形势会商暨政府食品安全委员会全体(扩大)会议了解到，元旦、春节即将来临，按照市食安办安排部署，全市各级职能部门将开展食品安全专项整治，守护老百姓舌尖上的安全。

　　会议透露，按照食品安全“四个最严”要求，我市将进一步突出工作重点，完善监管机制，狠抓工作落实，扎实做好食品安全工作，确保人民群众吃得安心、吃得放心。

　　突出抓好重点领域监管，深入开展全方位的风险隐患排查整治。疫情防控食品安全方面，落实落细常态化疫情防控各项措施，强化进口冷链食品管控，严格执行“三专、三证一码、四不”工作要求，严防进口冷链食品新冠病毒输入风险。重点行业领域方面，加强对农副产品批发市场、商场超市、旅游景区、学校、高速公路服务区、养老机构、社区日间照料中心、娱乐场所等重点行业领域的全面检查，落实企业主体责任和行业主管责任，确保食品安全万无一失。特殊群体食品安全方面，深入推进校园食品安全守护行动，全面落实学校食品安全校长负责制、学生集体用餐配送单位主体责任和属地部门管理责任，严防严管严控校园食品安全风险。实施保健食品和婴幼儿配方食品行业专项清理整治，严厉打击保健食品和婴幼儿配方食品欺诈及虚假宣传、虚假广告等违法犯罪行为。

　　元旦、春节即将来临，消费剧增，食品安全工作也进入重点监管时段。按照市食安办安排部署，全市各级职能部门将开展食品安全专项整治，将年货市场、集市庙会、承办年夜饭的餐饮单位等作为重点场所，与节日消费密切相关的米面油、生鲜肉、蔬菜等作为重点品种，全方位、全过程排查本辖区、本系统、本单位存在的食品安全隐患，及时整改到位，并提前制定“双节”期间食品安全突发事件应急预案，确保广大群众过一个安全、祥和的双节。

　　对于发现的食品安全隐患，相关部门将责令其限期整改到位，并及时追踪整改成效；对于食品加工制作过程中不规范、非法添加等违法违规行为，依法依规严惩重处，并主动公开查处结果；对于涉嫌犯罪的案件，及时依法移送司法机关追究刑事责任。(记者 李岚 文/图 通讯员 冯国凯)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有缓解网球肘疼痛的康复运动吗
  • ·走路多了膝盖疼，跟年纪大有关吗
  • ·警惕！胃食管静脉曲张可能致命
    		•
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三...
    310国道洛阳境段改建工程通车 从洛阳到三门峡市更方便了
        近期，310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程(310国道二期)正式通车。从新安县铁门镇出发到三门峡市...
  • ·灵山庙会：传承千年 历久弥新
  • ·山清水秀出奇石 景点众多有故事
  • ·逛特色博物馆 赏“奇珍异宝” 感受“石”情画意
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳中小学寒假放假、开学时间确定
  • 龙门石窟、应天门……洛阳元素再次亮...
  • 洛阳疾控假期提醒：有市外旅居史人员...
  • 洛阳三条“公转铁”专用线建成开通 年...
  • 这项重要民生缴费业务延长至2022年2月底
  • 2022年，洛阳全域生活垃圾将实现“零...
  • 上班途中低速电动四轮车自燃 所幸车上...
  • 上新了！动动手指，游遍汉魏洛阳城国...
  • “电三电四”综合整治引关注 来看看市...
  • 为期两年！洛阳机动车尾号最新限行政...
    		•
    百姓呼声
    下月起，未上牌的电动自行车不能上路吗？
    一户多人口阶梯水价用水有无相关优惠政策
    精彩图片
    吃营养餐、住暖气房、...
    洛阳在全省首创输电线...
    陆浑湖国家湿地公园：...
    “洛阳造”罐车：国际...
    精彩热帖

    市场上的生意人

    乘地铁2号线随拍

    隋唐园灯会早知道

    石子之眼 梅花弄影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605