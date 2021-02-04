“双节”将至，洛阳将开展食品安全专项整治

洛报融媒记者从29日召开的洛阳市食品安全形势会商暨政府食品安全委员会全体(扩大)会议了解到，元旦、春节即将来临，按照市食安办安排部署，全市各级职能部门将开展食品安全专项整治，守护老百姓舌尖上的安全。

洛报融媒记者从29日召开的洛阳市食品安全形势会商暨政府食品安全委员会全体(扩大)会议了解到，元旦、春节即将来临，按照市食安办安排部署，全市各级职能部门将开展食品安全专项整治，守护老百姓舌尖上的安全。

会议透露，按照食品安全“四个最严”要求，我市将进一步突出工作重点，完善监管机制，狠抓工作落实，扎实做好食品安全工作，确保人民群众吃得安心、吃得放心。

突出抓好重点领域监管，深入开展全方位的风险隐患排查整治。疫情防控食品安全方面，落实落细常态化疫情防控各项措施，强化进口冷链食品管控，严格执行“三专、三证一码、四不”工作要求，严防进口冷链食品新冠病毒输入风险。重点行业领域方面，加强对农副产品批发市场、商场超市、旅游景区、学校、高速公路服务区、养老机构、社区日间照料中心、娱乐场所等重点行业领域的全面检查，落实企业主体责任和行业主管责任，确保食品安全万无一失。特殊群体食品安全方面，深入推进校园食品安全守护行动，全面落实学校食品安全校长负责制、学生集体用餐配送单位主体责任和属地部门管理责任，严防严管严控校园食品安全风险。实施保健食品和婴幼儿配方食品行业专项清理整治，严厉打击保健食品和婴幼儿配方食品欺诈及虚假宣传、虚假广告等违法犯罪行为。

元旦、春节即将来临，消费剧增，食品安全工作也进入重点监管时段。按照市食安办安排部署，全市各级职能部门将开展食品安全专项整治，将年货市场、集市庙会、承办年夜饭的餐饮单位等作为重点场所，与节日消费密切相关的米面油、生鲜肉、蔬菜等作为重点品种，全方位、全过程排查本辖区、本系统、本单位存在的食品安全隐患，及时整改到位，并提前制定“双节”期间食品安全突发事件应急预案，确保广大群众过一个安全、祥和的双节。

对于发现的食品安全隐患，相关部门将责令其限期整改到位，并及时追踪整改成效；对于食品加工制作过程中不规范、非法添加等违法违规行为，依法依规严惩重处，并主动公开查处结果；对于涉嫌犯罪的案件，及时依法移送司法机关追究刑事责任。(记者 李岚 文/图 通讯员 冯国凯)