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到基层去！汝阳县新引进研究生人才在基层重点岗位历练成长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.30 18:08

　　“收回集体资金85.2万元，清收林地21777亩，拆除违章建筑37处……”最近，汝阳县付店镇“三清两建”工作取得新进展，让贾冰冰收获颇多。

　　贾冰冰是汝阳县2021年引进的研究生学历人才。刚报到没多久，县里就把她分配到付店镇参与“三清两建”工作，吃住都在村里。随“三清两建”工作组入户调研，协调村里解决矛盾……这名“90后”深入乡村了解村情，在基层历练成长，积累了宝贵的基层工作经验。

　　这是该县助力年轻干部成长成才、培养青年干部队伍的一个缩影。当前，汝阳县域经济发展处于关键时期，乡村产业发展处于起步阶段，乡村振兴、“三清两建”、乡贤返乡创业、电子商务等各项工作任务繁重，急需各方面人才。根据今年新引进的50名研究生学历人才的专业特长，自11月底起，该县把他们分别安排在乡村振兴、“三清两建”、乡贤返乡创业、电子商务等重点岗位进行实践锻炼。

　　“基层是‘摔打’年轻干部最好的‘练兵场’。”汝阳县委组织部主要负责人表示，此举不仅为重点岗位精准输送了青年人才，也为研究生学历人才搭建了一个快速成长的平台，让他们在基层经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。

　　据了解，汝阳县专门为今年引进的研究生学历人才制订了“岗前实践锻炼成长计划”，打造个性化培养方案，建立研究生学历人才成长档案，明确专人做好跟踪记录，充分比对实践锻炼前后的“成长指数”，确保墩苗历练培养实效。岗前实践锻炼结束后，该县将按照“人岗匹配”原则，结合他们在实践锻炼期的表现，科学分配工作单位。该县还将探索实行“导师帮带制”培养模式，根据研究生学历人才专业特长，由各类专家人才担任其导师，“一对一”帮带，帮助他们快速成长为单位的中坚力量、业务骨干，为乡村振兴注入人才“活水”。（记者 孙小蕊 罗兴涛 通讯员 时妞 葛江锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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