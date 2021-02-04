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洛阳高速交警发布元旦假期出行提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.30 17:35

　　元旦假期将至！30日，洛阳高速交警支队发布假期出行提示。

　　“根据相关规定，2022年1月1日至3日，假期高速公路不免费。受新冠肺炎疫情影响，预计假期跨省市出行人员减少，出行群体以短途旅行、探亲为主。”洛阳高速交警支队相关负责人介绍，提醒广大市民在假期出行时注意做好个人防控措施。

　　假期期间，洛阳高速交警将全力保障市民出行，预计1月1日7时至11时为出行的高峰时段；1月2日15时至18时、1月3日10时至12时为返程高峰时段，建议拟出行旅游的群众错峰出行，并关注高速公路重点路段：

　　1.因站区附近有景区的二广高速龙门站；洛栾高速伊川西站、重渡沟站、栾川站等将成为出行的主要站口，请广大驾驶员提前了解路况信息，合理规划出行。

　　2.郑栾高速栾川至西峡段老界岭隧道为全省第一长隧道，请广大驾驶员不要在此处停留拍照，高速交警将联合路政开展不间断巡逻治理。

　　3.假期每天17时至19时，洛卢高速周山站将面临下站的高峰时段，请拟从周山站下站的驾驶员请提前了解路况信息，可选择就近的宁洛高速涧西站、高新区站下站。

　　高速公路事故易发路段：

　　1.二广高速1132至1135公里双幅(吉利孟州站和连霍高速互通之间)

　　2.宁洛高速717至697公里双幅(宁洛高速汝阳、伊川段)

　　3.以及宁洛高速东半幅721至728公里(伊阙站附近，伊川往市区方向)

　　记者了解到，假期，洛阳辖区内二广高速龙门服务区施工封闭，此外，济洛西高速孟津服务区、郑栾高速(尧栾西高速)白云山服务区仅提供如厕、热水等服务，目前还不具备餐饮、加油、住宿等功能，请驾驶员合理规划行程。

　　如要获取实时高速路况，可关注河南高速公安、洛阳交警、河南高速等微信公众号及洛阳高速交警微博等双微平台，也可拨打省高速交警总队指挥中心电话：0371-68208110 或洛阳市高速交警支队指挥中心电话：0379-67872168 获取相关路况信息。（记者 王博东 通讯员 马军锋 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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