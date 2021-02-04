移动5G刷新多项洛阳速度

作为洛阳市主导电信运营企业，中国移动河南公司洛阳分公司加快提升5G基础设施供给能力，网络规模、宽带客户、移动客户数量遥遥领先，创下了业界多个领先。

作为洛阳市主导电信运营企业，中国移动河南公司洛阳分公司加快提升5G基础设施供给能力，网络规模、宽带客户、移动客户数量遥遥领先，创下了业界多个领先。

率先实现洛阳城区5G网络覆盖，率先实现龙门景区5G全覆盖，率先实现了5G SA商用，全市移动5G基站总量达到4743个，5G网络建设规模和网络质量处于行业领先地位。

疫情期间，洛阳移动一天时间搭建核酸检测云平台；“远程医疗”“远程教学”“快马”“云视讯”“健康码”等十多款战疫新品，让“无接触”“零距离”成为了抗疫的最前线，彰显了“大国重器”的责任担当。

临近年末，洛阳移动建设者再度攻坚，再次创下新基建的洛阳加速度：

率先实现乡镇以上5G网络全覆盖

11月25日，从中国移动洛阳分公司传来消息，该公司圆满完成2021年5G 707个700M基站建设任务，标志着洛阳移动完成洛阳市130个乡镇以上区域及农村热点区域5G网络全覆盖。

45天建成707个5G基站，2021年，洛阳移动5G网络建设速度再次被自己刷新！

工程人员顶住严寒开通5G基站，为乡村旅游助力

“700M频段”与其它5G频段相比，具有覆盖广、损耗低、绕射强等优势，被业内称为“5G的黄金频段”。10月12日，自洛宁县上戈镇正式开通洛阳市首个700M 5G基站以来，洛阳移动经过45天的连续奋战，圆满完成2021年700M 5G基站建设任务。

为将疫情期间延误的工期夺回来，洛阳移动工程建设者，满负荷运转，当年共建设5G基站2326个，累计建成5G基站4743个，基站规模遥遥领先。

工程人员对乡村5G基站做测试验收

5G基站在乡镇的开通意义非凡，此举大大加速了乡村振兴、农产品精深加工、文旅和教育医疗、乡村治理等场景应用，助于探索“5G+数字乡村”新模式。

5G基建覆盖上戈镇后，在上戈镇庙洼村王成亮的果园里，3名网络主播正通过网络直播平台，向在线网友介绍已经成熟的洛宁上戈苹果。“我们以前卖苹果很辛苦，拉个架子车沿街卖。现在附近装上了5G基站，在苹果树下就能开直播，更有现场感，直播信号很好。”王成亮说。